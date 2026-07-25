Mapfre afianza su apuesta por Estados Unidos con una estrategia centrada en los mercados más rentables

Mapfre ha reforzado su apuesta por Estados Unidos con la compra de Safety Insurance. Esta operación encaja en una estrategia de concentración geográfica que la aseguradora española lleva más de dos décadas desarrollando en el país.

La compañía mantiene presencia directa en 11 estados, con foco en el Noreste, la Costa Oeste y Ohio, y ha ido reduciendo su huella en mercados menos rentables.

A esta posición se suma Puerto Rico, un mercado que Mapfre integra dentro de su unidad regional de Norteamérica y que desempeñó un rol histórico fundamental: tras la adquisición de la aseguradora local Praico en 1990.

De hecho, la isla sirvió a comienzos de los años 2000 como la plataforma estratégica y el puente operativo que impulsó la expansión del grupo español hacia el mercado continental de Estados Unidos.

En 2003, las compañías del grupo cambiaron sus nombres oficiales para incluir la marca Mapfre, pasando a ser formalmente Mapfre Praico Corporation.

En el caso del Noreste de Estados Unidos, Massachusetts sigue siendo su principal mercado y el centro operativo de la región, con su sede en Webster.

La posición dominante en este territorio se asentó tras la histórica adquisición de The Commerce Insurance Group en 2008 y se ha visto reforzada de manera decisiva con el anuncio de la compra de Safety Insurance Group.

Jaime Tamayo, Ceo de Mapfre Norteamérica, y George Murphy, Ceo de Safety Insurance. Mapfre

Mapfre adquirió la aseguradora estadounidense por 1.352 millones de euros. La operación refuerza su posición en Massachusetts y amplía su cuota de mercado en el estado.

Asimismo, consolida a la aseguradora española como uno de los líderes de seguros de hogar y automóvil en toda la región de Nueva Inglaterra.

El presidente Antonio Huertas defendió que el movimiento "señala claramente el camino estratégico" de la aseguradora en el noreste, una región "rica, importante, poblada" y con menor riesgo regulatorio y catastrófico que otras zonas del mercado estadounidense.

En esta línea, el CEO de Mapfre Norteamérica, Jaime Tamayo, destacó que Mapfre en EEUU "se encuentra en uno de los mejores momentos de su historia reciente", y la operación responde a una compañía "de altísima calidad" con una trayectoria sólida en suscripción y resultados.

Base de negocio

Tamayo subrayó que Safety aporta "una rentabilidad demostrada" y una base de negocio relevante, con unos 1.300 millones de dólares en primas emitidas brutas, cerca de 2.500 millones en activos y 900 millones en fondos propios.

También destacó su capilaridad comercial, con alrededor de 800 agentes independientes y casi 600 empleados, elementos que han convertido a Safety en "una de las compañías aseguradoras más atractivas del noreste de los Estados Unidos".

Tamayo afirmó que la compañía logrará "una escala diferencial en uno de los mercados aseguradores más atractivos y rentables de los Estados Unidos".

A nivel financiero, Mapfre sostiene que la operación generará beneficios y caja desde el primer año, con sinergias superiores a 30 millones de dólares anuales y una mejora del beneficio neto del grupo de más de un 5% en tres años.

Desde el punto de vista estratégico, la integración permitirá a Mapfre consolidar su liderazgo en Massachusetts y ganar peso en toda la región de Nueva Inglaterra.

La región de Norteamérica contabilizó unas primas de 1.285,6 millones el primer semestre de 2026, un 6,9% menos, mientras que los beneficios avanzaron un 14,1%, hasta los 68,8 millones.