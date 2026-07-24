Mapfre seguirá buscando alianzas y "nuevas oportunidades" en los países en los que ya opera

El presidente de Mapfre, Antonio Huertas, ha subrayado que la empresa seguirá atenta a "nuevas oportunidades" en los países en los que ya opera.

Huertas ha indicado que, en todo caso, habrá cierto freno a las operaciones inorgánicas por la deuda.

"Es cierto, desde el punto de vista financiero, que nos comprometimos a no incrementar nuestro nivel de deuda, que con la financiación de esta operación va a variar un poco. Pero con la capacidad de generación de caja que tiene Mapfre, retornaremos a niveles comprometidos con nuestros accionistas", ha afirmado.

No obstante, Huertas ha afirmado que Mapfre seguirá buscando "acuerdos, desarrollos y oportunidades" en los países donde ya está presente y que se han declarado "estratégicos".

Mapfre y Safety comienzan a trabajar en el proceso de integración y en obtener las distintas autorizaciones regulatorias necesarias para poder ejecutar la adquisición.

Safety

En concreto, el primer paso será la junta de accionistas de Safety, tras lo cual vendrán las autorizaciones del regulador federal estadounidense y de los reguladores de seguros estatales.

"En este periodo, entre anuncio y cierre formal de la operación ya comenzamos a trabajar con los equipos de Safety para ir evaluando poco a poco esas áreas de oportunidad para lograr eficiencias, para lograr sinergias y para ir conociéndonos cada vez más e ir integrando a Safety dentro de lo que es Mapfre en Estados Unidos", ha afirmado el consejero delegado de Mapfre Norteamérica, Jaime Tamayo.

Huertas ha descartado que la tensiones entre Estados Unidos y España puedan suponer un freno regulatorio a la adquisición de Safety.

"Ya hemos tenido contactos tanto con el supervisor español como con el supervisor de Massachusetts y lo ven desde una perspectiva absolutamente profesional y en nada política. Por lo tanto, creemos que no va a haber ningún freno", ha afirmado Huertas.

Ramo de Autos

Cabe recordar que hace unas semanas, dos senadores de Estados Unidos pidieron frenar la adquisición de Webster por parte de Banco Santander porque consideraban que España no era un "aliado confiable".

Respecto a la situación del ramo de Autos, que tras el repunte inflacionario de los últimos años tuvo problemas de rentabilidad en todo el sector, el director financiero de Mapfre, José Luis Jiménez, ha afirmado que la empresa da el ramo "por estabilizado".

"Se han adoptado medidas técnicas en los últimos años y empezamos a ver una evolución muy positiva", ha dicho.

Sobre este punto, el presidente de la aseguradora ha indicado que su gestión de las tarifas este año en Autos está siendo "muy sofisticada".

De hecho, ha indicado que algo más de un tercio de los asegurados han tenido subidas o ajustes menores a la inflación.