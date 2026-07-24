Allianz comprará el negocio de seguros de vida de HSBC en Singapur por 2.000 millones

Allianz Group, a través de su filial Allianz Asia Holding, ha acordado la adquisición de HSBC Life Singapore por 2.000 millones de euros.

También han acordado una alianza de distribución exclusiva por 15 años.

Se espera que la adquisición, que impulsa la estrategia de Allianz de crecer y atender a más personas en Asia, se cierre en el primer semestre de 2027, en función de las aprobaciones regulatorias correspondientes.

La firma alemana ofrecerá soluciones de protección, salud, jubilación y gestión patrimonial a los clientes de HSBC en Singapur.

"Singapur es nuestra sede central para Asia-Pacífico y fundamental para nuestra estrategia de crecimiento global", ha comentado Oliver Bäte, consejero delegado de Allianz.

Cabe recordar que HSBC Life Singapore ofrece una gama de productos de seguros de vida, ahorro y salud.

En 2025, generó un beneficio operativo de 80 millones de euros y cuenta con un patrimonio neto total de 1.200 millones de euros.

La alianza de distribución exclusiva entrará en vigor una vez completada la transacción y que se sustenta sobre la consolidada relación de distribución entre Allianz y HSBC Group en toda Asia.