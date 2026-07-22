Occident amplía su seguro de decesos con nuevas coberturas de apoyo psicológico y asistencia en el hogar

Occident amplía su seguro de decesos con la incorporación de nuevas coberturas de apoyo psicológico y asistencia en el hogar.

Con esta evolución de su propuesta de valor, la aseguradora "amplía el acompañamiento que ofrece a las familias más allá de la gestión del sepelio, incorporando servicios orientados al bienestar emocional y al apoyo asistencial tras el fallecimiento de un ser querido", según ha informado este miércoles.

La aseguradora incorpora una cobertura de Asistencia psicológica, un servicio especializado para ayudar a los familiares directos del fallecido —padres, cónyuge o pareja, hijos y hermanos — a afrontar el proceso de duelo.

La cobertura incorpora atención psicológica telefónica disponible las 24 horas del día con consultas ilimitadas y un servicio de acompañamiento proactivo por parte de la compañía.

Además, incluye hasta tres sesiones individuales con un especialista, que podrán realizarse de forma presencial o por videollamada a lo largo del primer año tras el fallecimiento.

Junto a esta prestación, Occident incorpora la cobertura Apoyo al duelo en el hogar, concebida para ofrecer ayuda práctica y asistencial al cónyuge o pareja de hecho, ascendientes y descendientes del fallecido, siempre y cuando sea precisa la asistencia para la realización de actividades básicas de la vida diaria durante las primeras semanas tras la pérdida.

Entre los servicios incluidos destacan hasta 20 horas de cuidados a domicilio durante el primer mes tras la defunción, destinadas a facilitar tareas domésticas básicas.

Asimismo, la cobertura contempla apoyo específico para el cuidado de personas mayores, dependientes o en situaciones familiares complejas, incluyendo tareas de movilización, acompañamiento, apoyo en la toma de medicación y asistencia en visitas médicas.

También incorpora asesoramiento social, familiar y sobre dependencia, además de un servicio de consultas telefónicas y por videollamada sin límite de uso.

En esta línea, Joan Miquel Cervera, director de Vida Riesgo y Decesos de Occident, ha asegurado que "el seguro de decesos ha evolucionado hacia un modelo de acompañamiento integral".

Y ha añadido que "hoy las familias necesitan mucho más que la organización del servicio funerario: requieren apoyo emocional, orientación y ayuda práctica para 22 de julio afrontar un momento especialmente complejo. Con estas nuevas coberturas seguimos reforzando una de 2026 propuesta de valor centrada en acompañar a las personas cuando realmente lo necesitan".