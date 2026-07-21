Musky (GCO) lanza un seguro específico para gatos que viven exclusivamente en interior

Musky, la start-up de seguro veterinario para perros y gatos de GCO Ventures, ha lanzado un seguro pensado específicamente para los gatos que pasan toda su vida dentro del hogar

Así, la aseguradora "da un paso más en su estrategia de especialización de producto y ajusta las coberturas a los riesgos reales de este perfil de mascota", según ha anunciado este martes.

En concreto, Musky ha detallado que el producto ofrece "un precio más competitivo sin renunciar a la protección esencial" y a los elementos que los pet parents más valoran en un seguro veterinario como la libre elección de veterinario, reembolso en menos de 72h y cobertura preventiva completa.

Sus coberturas incluyen accidentes domésticos como caídas, golpes, ingesta de cuerpos extraños, quemaduras y cualquier lesión traumática ocurrida dentro de la vivienda y caídas desde ventanas o balcones del propio domicilio, uno de los riesgos más frecuentes en gatos de interior.

También cubre las enfermedades comunes, tanto digestivas como respiratorias, renales, dermatológicas y otras patologías habituales, con un reembolso del 80% de los gastos veterinarios; y la revisión anual junto con las vacunas obligatorias, cubiertas al 100% sin coste adicional.

"El mercado ha asegurado tradicionalmente al gato con la misma lógica que al perro, sin tener en cuenta que su estilo de vida es radicalmente distinto. Un gato que no sale de casa no se enfrenta a los mismos riesgos que uno con acceso al exterior, y en Musky hemos adaptado el producto a su realidad: coberturas ajustadas y un precio hasta un 17% más bajo", ha explicado Milena Villanueva, Insurance Lead de Musky.

"La personalización será una de las grandes evoluciones del seguro veterinario. No todos los animales viven igual y, por tanto, no tiene sentido que todos paguen por las mismas coberturas", añade Villanueva.

El seguro funciona por reembolso y se puede solicitar a través de la app de Musky. El periodo de carencia es de solo 5 días para accidentes y 25 días para enfermedades.