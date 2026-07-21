El Grupo Mutua crece un 10,6% en primas de No Vida hasta junio impulsado por el tirón de Autos y Salud
En el ramo de Salud, los ingresos alcanzan los 2.294 millones.
Más información: Las aseguradoras incrementan casi un 9% sus ingresos por primas hasta casi 49.000 millones en el primer semestre
El Grupo Mutua Madrileña cerró el primer semestre del año con un total de primas de No Vida de 4.609 millones de euros. Esta cifra supone un incremento del 10,6% en comparación con el mismo periodo del año anterior.
En el total del negocio asegurador, que incluye los ramos de No Vida y Vida, el crecimiento del Grupo Mutua entre enero y junio de este año fue del 10,1%, hasta los 4.856 millones de euros, según datos de ICEA que ha publicado la compañía.
En el ramo de Autos, la aseguradora registró un crecimiento del 13,17%, hasta los 1.513 millones de euros, también el doble que el sector, que experimentó una subida del 6,57%.
Asimismo, ha explicado que el aumento corresponde a, entre otros factores, "la captación de nuevos clientes atraídos por la política diferencial de la compañía, centrada en ofrecer a sus mutualistas servicios exclusivos y de alta calidad a precios competitivos".
La aseguradora ha recordado que en los últimos años ha "contenido" las tarifas a buena parte de su cartera "siempre garantizando la solvencia y rentabilidad". En el transcurso de este año va a congelar las tarifas a un 50% de sus asegurados de auto.
Ramo de Salud
El ramo de Salud cerró el semestre con 2.294 millones de euros en primas, un 10,2% por encima que el ejercicio anterior.
Por su parte, en el ramo de Multirriesgo alcanzaron los 575 millones de euros, un 8,6% más que un año antes, frente al 5,27% de crecimiento del mercado.
El negocio de los seguros de vida alcanzó unos ingresos de 247 millones de euros, un 1,89% más.