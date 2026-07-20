Santander y Mapfre formalizan 265 hipotecas inversas en 2025 tras disparar el gasto en publicidad

Banco Santander y Mapfre formalizaron 265 hipotecas inversas durante 2025, según se desprende de las cuentas del año pasado de la joint venture entre ambas compañías.

Esta cifra supone un alza de casi el 39% respecto al año anterior.

En concreto, los hipotecados habían dispuesto de 25,3 millones de euros de todas las hipotecas firmadas a finales del año pasado. Los compromisos de disposiciones futuras ascendían para entonces a unos 67,5 millones de euros.

A comienzos de este año, la sociedad terminó el despliegue en todas las comunidades autónomas.

Desde el inicio de sus operaciones, la joint venture ha formalizado unas 500 hipotecas inversas, siendo la mayoría de ellas en Madrid y Cataluña.

Edad media

La edad media de contratación es de 84 años, mientras la renta media mensual abonada se sitúa en torno a 1.500 euros. El 70% de los solicitantes son mujeres y, en seis de cada diez casos, contratan solas, generalmente por ser solteras o viudas. En el 28% de las operaciones la firma se realiza por poderes por parte de familiares.

Los ingresos por intereses netos (margen de intereses) de la firma fueron de 325.000 euros, un 31,6% más, mientras que los gastos de personal se situaron en 1,4 millones (+2,6%) y los de administración en 1,9 millones (+21%).

El abultado incremento en el resto de gastos de administración se debe a que la sociedad multiplicó por 2,5 veces el gasto en publicidad, hasta 534.000 euros.

La remuneración del director general y del resto de miembros del comité de dirección (seis personas más) se elevó en 2025 un 17,9% frente al año anterior, hasta 974.000 euros.