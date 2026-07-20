Las aseguradoras incrementan casi un 9% sus ingresos por primas hasta casi 49.000 millones en el primer semestre

Los ingresos por primas de las aseguradoras alcanzaron los 48.998 millones de euros al cierre del primer semestre de 2026. Esta cifra supone un incremento del 8,75% respecto al mismo periodo del año anterior, según Unespa.

Del volumen total de primas, 27.388 millones de euros correspondieron al ramo de no vida, mientras que los 21.610 millones restantes procedieron del ramo de vida.

Por su parte, la facturación del ramo no vida aumentó un 5,45% interanual y registró avances en todas sus modalidades.

Las primas de salud registraron el mayor crecimiento, del 6,91%, hasta situarse en 7.251 millones de euros.

Asimismo, los seguros de automóviles elevaron su facturación un 6,57%, hasta los 7.787 millones de euros, mientras que los seguros multirriesgo ingresaron 5.800 millones de euros, un 5,27% más que un año antes.

Las pólizas empresariales, incluidas en la categoría de "resto no vida", incrementaron sus ingresos un 2,78% respecto al primer semestre de 2025, hasta aportar 6.551 millones de euros.

Respecto al negocio de vida, los ingresos por primas crecieron un 13,25% en comparación con el mismo periodo del ejercicio anterior.

El volumen del ahorro gestionado por las aseguradoras aumentó un 7,03% en los últimos doce meses, de forma que las provisiones técnicas alcanzaron los 230.132 millones de euros al cierre del primer semestre de 2026.