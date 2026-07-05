La brecha de aseguramiento en España sube a 45.900 millones en 2025 y sigue concentrada en el ramo de Vida

La cultura del seguro sigue sin estar presente en muchos hogares españoles. De hecho, la brecha de protección del seguro aumentó hasta los 45.900 millones de euros, según el último informe de Mapfre Economics de 2025.

La brecha de protección del seguro es la diferencia entre la cobertura que sería económicamente necesaria y beneficiosa para la sociedad y la que realmente se contrata.

La cifra que recoge el estudio de Mapfre Economics pone de manifiesto que el nivel de cobertura aseguradora continúa siendo insuficiente para respaldar adecuadamente el desarrollo económico y social del país.

En la práctica, esto se traduce en la existencia de regiones en España expuestas a inundaciones donde una parte significativa de las viviendas carece de seguro.

Asimismo, persiste una brecha de protección en hogares que dependen de un único ingreso y no cuentan con coberturas frente a contingencias como la invalidez o el fallecimiento.

Ramo de Vida

Respecto al papel del seguro en las empresas, España cuenta con más de 2,9 millones de pymes, de las que Unespa señala que 700.000 están protegidas por el seguro.

El estudio de Mapfre Economics vuelve a señalar al ramo de Vida como el principal foco del déficit, al mostrar un desarrollo relativo menor que el observado en otras economías europeas.

El sector protege actualmente a 19,5 millones de viviendas, según Unespa.

No obstante, las familias españolas prefieren canalizar su riqueza hacia la compra de vivienda en lugar de hacia productos financieros de previsión o ahorro a largo plazo, como los seguros de Vida de ahorro o las rentas vitalicias.

Esto explica por qué, aunque el seguro de Hogar tiene una alta penetración (muy ligada a las hipotecas), el ramo de Vida infrautiliza su potencial.

El dato de este año supone un avance respecto a la estimación anterior. En concreto, la brecha se situaba en 41.400 millones de euros en 2024.

La diferencia refuerza la idea de que España mantiene un amplio margen de crecimiento en seguros, especialmente en productos ligados al ahorro, la previsión y la protección de largo plazo.

En su análisis global más reciente, Mapfre Economics recuerda que la mayor parte de la brecha aseguradora sigue concentrada en Vida, un patrón que también se reproduce en el mercado español.

Previsión

Ese comportamiento sitúa a España en una posición de menor desarrollo relativo en comparación con otras economías europeas, especialmente en lo que respecta a ahorro asegurador y previsión complementaria para la jubilación.

En términos de fondo, el dato apunta a una cobertura todavía insuficiente frente a riesgos de largo plazo y a una menor utilización del seguro como instrumento financiero.

La brecha detectada por Mapfre Economics demuestra que la previsión complementaria privada es todavía residual.

La falta de incentivos fiscales atractivos en los últimos años para los planes de ahorro individuales ha frenado aún más el desarrollo de este mercado, alejando a España de la media de países como Alemania, Francia o Reino Unido.

En un entorno de incertidumbre económica, la falta de estos seguros eleva el riesgo de quiebra ante imprevistos graves.

Cabe destacar que las aseguradoras resolvieron el pasado año 217 millones de percances de todo tipo. A lo largo del año, desembolsaron 28.539 millones de euros en indemnizaciones para atender siniestros y otros 27.905 millones en prestaciones del seguro de vida.