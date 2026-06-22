Occident redibuja el mapa asegurador en España tras integrar Catalana Occidente, Plus Ultra y Seguros Bilbao

El sector asegurador en España afronta una de sus mayores transformaciones recientes con la consolidación de Occident, la marca unificada del grupo GCO (Grupo Catalana Occidente). La compañía finaliza un proceso de integración iniciado hace años y completado de forma efectiva entre 2024 y 2025.

La integración ha supuesto la desaparición de las marcas Seguros Catalana Occidente, Plus Ultra Seguros, Seguros Bilbao y NorteHispana Seguros, que han quedado integradas bajo la nueva identidad corporativa Occident.

El objetivo, según explica Occident a EL ESPAÑOL-Invertia , ha sido cerrar una etapa de estructuras paralelas y avanzar hacia un modelo más simple, ágil y eficiente, con una propuesta de valor homogénea para clientes y mediadores.

Desde la aseguradora señalan que su nacimiento "supuso la culminación de un proceso de simplicidad corporativa iniciado años antes con la integración de las plataformas operativas y de servicio, la homogeneización de productos y la simplificación de estructuras y procesos" de las distintas compañías que formaban parte del grupo.

"Como hito final se produjo la unificación societaria de estas compañías, lo que dio lugar a Occident", subrayan.

Así, todo este proceso ha permitido operar "como una entidad más ágil y con mayor capacidad de adaptación a las necesidades de los clientes y a los cambios del mercado".

La compañía defiende que la integración no se ha limitado a un cambio de nombre o de imagen, sino que ha tenido un impacto directo en la organización interna, al optimizar procesos, eliminar duplicidades y aprovechar mejor las capacidades comunes del grupo.

Posicionamiento corporativo

En el plano comercial, la compañía considera que la unificación de marca le permite contar ahora con una propuesta más competitiva y coherente, apoyada en una sola identidad y con mayor capacidad para dirigirse al mercado de forma cohesionada.

El grupo defiende que esta simplificación de la arquitectura de marca facilita la comunicación con clientes y mediadores, fortalece el posicionamiento corporativo y proyecta una imagen de mayor solidez.

Occident encuadra esta etapa dentro de un objetivo estratégico más amplio: culminar la simplicidad corporativa y construir una entidad "más simple, ágil, eficiente y preparada para responder a las demandas actuales del mercado asegurador".

La compañía recuerda que nace de la integración de entidades con una larga trayectoria en el sector y que la nueva marca reúne bajo una única identidad valores que considera históricos en su relación con el mercado: confianza, cercanía y profesionalidad.

Uno de los pilares que Occident subraya con más insistencia es el papel de la mediación. La aseguradora destaca que su relación con los más de 13.000 mediadores que conforman su red no solo se ha mantenido, sino que sigue siendo un eje fundamental de su modelo de negocio.

En este punto, la compañía remarca que los asegurados han conservado a su mediador habitual, lo que, a su juicio, ha permitido preservar la continuidad en la relación comercial y evitar fricciones en el proceso de transición.

Además, Occident afirma que la mediación continúa siendo "la columna vertebral" de su relación con los clientes. De hecho, según sus datos, el 91% de la facturación procede de la red de mediación, con un 62% del canal agencial y un 29% del canal de corredores.

La compañía añade que continúa capacitando a su red comercial y dotándola de herramientas, formación y soluciones digitales que faciliten una relación con los clientes "cada vez más eficaz, cercana y omnicanal".

En este sentido, el grupo plantea la digitalización no como sustitución del mediador, sino como una palanca para reforzar su papel en un contexto de mayor demanda de inmediatez, personalización y capacidad de respuesta.

Desde una perspectiva estratégica, Occident considera que la unificación de marca ya está teniendo un impacto positivo tanto en eficiencia comercial como en posicionamiento.

La entidad sostiene que una marca única permite reforzar la visibilidad de la compañía en el mercado, simplificar el mensaje hacia el cliente y proyectar una oferta más cohesionada en un entorno altamente competitivo, donde la claridad de la propuesta y la fortaleza de la identidad corporativa pesan cada vez más.