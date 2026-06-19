Helvetia Caser ficha a Valle Tienda para reforzar su estrategia de transformación

Helvetia Caser ha anunciado este viernes la incorporación de Valle Tienda a la Dirección de Estrategia, Transformación y Cliente, desde donde reportará directamente a David Gómez, al frente de esta dirección.

La aseguradora ha detallado en un comunicado que este "nombramiento se produce en un momento importante para la compañía, que continúa avanzando en su nueva etapa en España tras la fusión de Helvetia y Caser y el despliegue de su hoja de ruta estratégica".

Valle Tienda aportará su experiencia en entornos digitales y de transformación, adquirida en compañías como Asitur, Liberty o ING, para contribuir al desarrollo de las capacidades estratégicas de la compañía.

La tecnología, los datos y las capacidades digitales se han convertido en palancas clave para impulsar la innovación, mejorar la eficiencia y generar valor sostenible.

En este contexto, "la dirección de Estrategia, Transformación y Cliente está desempeñando un papel protagonista, liderando iniciativas orientadas a acelerar la integración, reforzar la colaboración transversal entre áreas y anticipar las necesidades de clientes y mediadores. Un proceso que adapta la organización a los retos de un entorno en constante evolución y fortalece su posicionamiento diferencial", ha explicado la compañía.

Al respecto, David Gómez, director de Estrategia, Transformación y Cliente de Helvetia Caser, ha destacado que "la incorporación de Valle refuerza nuestra capacidad para seguir avanzando en una transformación que combina tecnología, orientación al cliente y ejecución estratégica. Su experiencia será clave para acelerar este proceso y consolidarnos como una compañía cada vez más ágil, eficiente y preparada para el futuro".

Helvetia Caser ha logrado reforzar su posición con un beneficio de 167,4 millones de euros (+16%) y un volumen de primas de 2.250 millones a cierre de 2025, apoyado en la mejora de la eficiencia, la captura de sinergias y el avance sostenido en su transformación.