Línea Directa bajará un 40% el precio del seguro de hogar a los clientes que lo tengan vinculado a la hipoteca

Línea Directa sigue reforzando su estrategia de posicionamiento. La aseguradora ha anunciado este jueves que mejorará un 40% el precio del seguro de hogar a los clientes que lo tengan vinculado a la hipoteca.

En concreto, la compañía ha detallado en un comunicado que "aquellos clientes que actualmente tengan contratado el seguro de hogar con la entidad financiera con la que tienen suscrita la hipoteca para la compra de la vivienda y decidan cambiarlo a Línea Directa, podrán contratar una de las nuevas pólizas de hogar de la compañía con coberturas equivalentes y un precio un 40% inferior al de su actual seguro".

Esta iniciativa forma parte de la nueva propuesta comercial de la compañía en el ámbito de los seguros para la vivienda.

Cabe recordar que, el pasado mes de abril, la entidad renovó su oferta de seguros de hogar.

Esta oferta incluye una nueva gama de pólizas que destaca por las opciones de personalización según el perfil de cada asegurado, la amplitud de sus coberturas, una gama de pólizas de fácil comparación y comprensión y el compromiso con la calidad del servicio.

Portafolio de hogar

El nuevo portafolio de hogar de la compañía contempla tres modalidades de seguro —Esencial, Completo y Completo Plus— con posibilidad de personalización según las necesidades de cada cliente y los diferentes tipos de hogares.

Está destinado tanto a propietarios, para vivienda habitual, segundas residencias e inmuebles destinados al alquiler, como a inquilinos, y para pisos y viviendas unifamiliares.

Por otra parte, Línea Directa realizará también un sorteo, entre todas las personas que soliciten un presupuesto de su seguro de hogar, de un único premio por el que la compañía abonará al ganador las 12 cuotas hipotecarias de un año, por un importe de hasta 12.000 euros netos de impuestos (IRPF), que asumirá Línea Directa.