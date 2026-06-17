Zurich lanza en España un servicio de seguros y gestión de riesgos para centros de datos

Zurich sigue ampliando su oferta en España. La aseguradora ha lanzado un servicio especializado de seguros y gestión de riesgos diseñado para acompañar en la construcción y puesta en marcha de centros de datos de gran escala.

Según ha detallado en un comunicado, la propuesta está concebida para responder a los retos de este tipo de proyectos, especialmente en las fases de obra, entrega por etapas y transición hacia la operación.

Tras su implementación en Estados Unidos, donde Zurich aseguró más de 245 proyectos de construcción de centros de datos durante 2025, la solución se extiende ahora a nuevos mercados estratégicos, entre ellos España, junto con Brasil, Alemania, Italia y los países nórdicos.

Además, la compañía prevé continuar ampliando su disponibilidad en otros mercados a lo largo de 2026.

El lanzamiento también se enmarca en la visión recogida en el informe “Beyond 2030: Future of Construction”, la plataforma de análisis prospectivo de Zurich sobre el futuro de la construcción.

El estudio cuenta con las conclusiones de 31 expertos del sector y analiza cómo la digitalización, la transición energética, la evolución regulatoria, la escasez de talento, las cadenas de suministro y los riesgos climáticos están transformando el desarrollo de nuevas infraestructuras y elevando la importancia de integrar la resiliencia desde las primeras fases de los proyectos.

"Estamos viendo un crecimiento sin precedentes en la construcción de centros de datos, impulsado por la rápida expansión de la inteligencia artificial y la necesidad de una mayor capacidad de computación", ha defendido Anna Marie Jarvis, directora de Commercial Insurance de Zurich Seguros.

Y ha añadido que "son proyectos altamente complejos que requieren experiencia especializada. Con esta Solución para Centros de Datos ofrecemos a nuestros clientes una protección integral respaldada por nuestras capacidades de suscripción, ingeniería de riesgos y décadas de experiencia técnica".