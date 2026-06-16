Las grandes aseguradoras europeas crecieron un 4,5% en primas en 2025, hasta 922.800 millones de euros

Los veinte mayores grupos aseguradores del continente registraron un volumen de primas de 922.800 millones de euros, lo que supone un crecimiento del 4,5% en comparación con el año anterior, según un informe elaborado por Mapfre Economics.

El avance en primas del pasado ejercicio se apoyó tanto en la mejora de la rentabilidad financiera derivada del entorno de tipos de interés, como en la evolución positiva de los segmentos de Vida y No Vida, ambos con una expansión equilibrada de en torno al 4,5%.

Eso sí, el crecimiento de su volumen total de primas de 2025 es menor al registrado el año anterior, que destacó con un incremento del 10,28%, principalmente por el segmento de Vida, un buen comportamiento que estuvo muy vinculado a los tipos de interés.

Desde la perspectiva de la distribución geográfica de las primas, el estudio revela que en 2025 se llegó a una “fase de estabilización” tras años de expansión progresiva.

La dispersión geográfica es mucho mayor en No Vida, donde el peso de esos mercados no principales es del 23,95%, que en Vida, donde esa cifra es del 6,28%, al ser un ramo más concentrado en los mercados de origen.

Estados Unidos es el principal destino de expansión internacional, con más del 15% de las primas generadas fuera del mercado de origen, especialmente en el segmento de No Vida.

En el ramo de Vida, Italia destaca como el mayor receptor del negocio exterior de las grandes compañías, mientras que los mercados asiáticos ganan relevancia gracias al crecimiento de la clase media y el potencial de desarrollo del sector en la región.

Por países

Mapfre Economics analiza también qué peso tiene cada país dentro del negocio principal de las aseguradoras, esto es, de su mercado doméstico y de sus cinco mayores mercados internacionales. Dentro de esta clasificación, Francia destaca con un 26,58% de ese negocio nuclear del conjunto de los grandes grupos aseguradores.

A continuación, el Reino Unido se mantuvo en segundo lugar (15,19%), aunque con una tendencia descendente por el efecto del Brexit y desinversiones en el ramo de Vida. Italia y Alemania registraron el 12,49% y el 11,37%, respectivamente, mientras que en esta variable España solo tuvo el 1,6% del total de las primas.

El nivel de solvencia del conjunto de los grandes grupos aseguradores europeos evolucionó al alza en 2025, al situarse en el 217,7%, desde el 208,4% registrado a cierre de 2024.

Los resultados de 2025 “muestran un sistema asegurador europeo con una posición de capital sólida y resiliente, a pesar del entorno de incertidumbre económica”, explica Ricardo García, director de director de análisis, estudios sectoriales y regulación de MAPFRE Economics.