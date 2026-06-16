Generali seguirá como socio de Mediolanum en distribución de seguros hasta 2030

Banco Mediolanum y Generali han renovado su colaboración hasta 2030. Así, la aseguradora será el socio exclusivo en la distribución de seguros en todos los ramos de protección de Mediolanum, según han anunciado en un comunicado conjunto.

Los banqueros de Mediolanum tendrán a su disposición una "amplia gama" de seguros de protección de Generali, han detallado.

El acuerdo contempla también el desarrollo conjunto de productos que complementen la oferta financiera de Banco Mediolanum con soluciones aseguradoras, con especial atención a nuevas oportunidades de crecimiento en ramos de protección como vida y accidentes, salud y hogar.

"Gracias a esta alianza, los clientes de Banco Mediolanum podrán acceder a soluciones flexibles y personalizadas que combinan innovación y protección integral", ha subrayado el consejero delegado de Generali España, Carlos Escudero.

"Durante los años de colaboración previa hemos sentado las bases y construido unos sólidos cimientos en nuestra relación, y ambas partes entendíamos que era el momento de dar un paso más para consolidar un modelo exitoso que tan buenos resultados nos ha aportado a ambas partes", ha afirmado el consejero delegado de Banco Mediolanum, Luca Bosisio.

Cabe recordar que el pasado mes de mayo Generali reeditó un acuerdo de bancaseguros con Banca March hasta 2035 para los segmentos de No Vida y Vida Riesgo.