Iryo, Allianz y Aon integrarán seguros de viaje en la compra de billetes de alta velocidad

Iryo, Allianz Partners y Aon han sellado una alianza estratégica para integrar seguros de viaje en el propio proceso de compra de billetes de alta velocidad, con el objetivo de "mejorar la experiencia del cliente".

El primer hito del acuerdo llegará previsiblemente en el último trimestre de 2026, cuando los viajeros de Iryo puedan contratar coberturas de cancelación y asistencia de forma integrada en la venta del billete, según han explicado las compañías en un comunicado.

La colaboración reúne a tres actores con funciones complementarias: Iryo como operador de movilidad, Allianz Partners como proveedor asegurador y Aon como especialista en consultoría e intermediación de seguros.

A través de este acuerdo, se busca "acompañar al cliente de forma más cercana, facilitando el acceso a servicios de valor añadido que simplifiquen su vida y le permitan viajar con mayor confianza y flexibilidad", han detallado las compañías.

El proyecto apuesta por un modelo de negocio basado en el seguro integrado, acercando la protección al momento en que el cliente planifica y compra su viaje.

Nuevas soluciones

La propuesta prevé incorporar soluciones de protección de forma ágil y natural dentro del journey de compra, con coberturas ligadas al viaje como cancelación y asistencia.

Fabrizio Favara, CEO de iryo, ha destacado que "esta colaboración con Allianz Partners y Aon supone un paso más en esa visión y nos permite seguir innovando para ofrecer una experiencia cada vez más completa, flexible y personalizada. Estamos orgullosos de impulsar una iniciativa pionera en el sector ferroviario español que refuerza nuestro compromiso de poner al cliente en el centro de todo lo que hacemos".

Por su parte, Borja Díaz, CEO de Allianz Partners España, ha subrayado que "nuestro objetivo es facilitar la incorporación de soluciones de protección de manera natural en el journey del cliente, adaptándonos a un entorno donde la experiencia y la personalización son clave".