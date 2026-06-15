Helvetia Caser redefine su oferta para el cliente 'senior' con productos sin límites de edad y mayor personalización

Helvetia Caser está impulsando una transformación profunda en su estrategia de producto. En concreto, la aseguradora busca adaptarse a un nuevo perfil de cliente senior más activo, exigente y dispuesto a cambiar de aseguradora si no encuentra soluciones adecuadas.

Así lo explica Pablo Borja, director de Oferta de Productos y Servicios de la compañía en una entrevista con EL ESPAÑOL-Invertia. Este subraya que "la clave está en el entendimiento real del consumidor y en atreverse a romper paradigmas históricos del sector".

El directivo destaca que, frente a la visión tradicional que asociaba al cliente mayor con mayor siniestralidad y menor rentabilidad, la realidad actual es distinta.

"Hace diez años era impensable lanzar productos de salud o accidentes para mayores. Hoy, cuando te sientas con ellos y entiendes sus necesidades, descubres una demanda latente que no estaba bien atendida", destaca.

Desde Helvetia Caser advierten de que el concepto de "cliente senior" engloba realidades muy distintas. "No tiene nada que ver una persona de 50 años con una de 80. Es un error intentar agruparlos bajo una misma etiqueta", subraya Borja.

Especialmente relevante es el segmento de entre 50 y 60 años, que afronta un momento vital complejo: debe planificar su jubilación mientras cuida de sus padres y, en muchos casos, de hijos aún dependientes. Este contexto impulsa una mayor preocupación por el bienestar, la salud y la planificación financiera a largo plazo.

Además, el comportamiento del consumidor ha evolucionado. "Antes había una fidelidad casi automática al banco o al agente de toda la vida. Ahora, si el cliente percibe que la industria no resuelve sus problemas, está dispuesto a cambiar", afirma.

Productos adaptados

En respuesta a estas nuevas demandas, Helvetia Caser ha apostado por soluciones innovadoras. Un ejemplo es su seguro Salud +60, dirigido a mayores de 60 años, que elimina barreras tradicionales como los cuestionarios de salud o los límites de edad.

"Nos juntamos con gente de más de 60 años, varios perfiles y gente de más de 70 en adelante a la que le preocupaba el tema de la salud", remarcó.

Pablo Borja, director de oferta de Oferta de Productos y Servicios de Helvetia Caser.

El producto se centra en ofrecer acceso ágil al diagnóstico y a especialistas, complementando el sistema público. "El cliente senior no busca sustituir la sanidad pública, sino resolver con rapidez problemas iniciales. Ahí es donde aportamos valor", explica Borja.

Este enfoque permite, además, ajustar el precio a la realidad de las pensiones, garantizando al mismo tiempo la sostenibilidad del producto. "No se trata de lanzar ofertas atractivas pero inviables, sino de construir soluciones equilibradas a largo plazo", añade.

La digitalización también juega un papel clave, aunque con matices. La compañía ha desarrollado un modelo de telemedicina basado en un centro médico propio, que presenta los mejores niveles de satisfacción (NPS) dentro del grupo.

"Aunque al principio cuesta que el cliente senior adopte estos servicios, una vez los utiliza, valora enormemente su utilidad", señala Borja.

En paralelo, Helvetia Caser ha incorporado soluciones de domótica asistencial en seguros de hogar, como sensores conectados que permiten detectar patrones de actividad en personas mayores que viven solas.

Por ejemplo, un dispositivo instalado en la nevera puede alertar a familiares si no se registra actividad durante un periodo determinado.

Unificación de catálogos

Pese al avance tecnológico, la compañía mantiene el contacto humano como eje central, especialmente en el segmento senior. "La tecnología debe acompañar, pero no sustituir. Siempre priorizamos la atención personal", afirma.

Esto se traduce en servicios como coordinadores asistenciales o la posibilidad de gestionar citas médicas por teléfono, además de por canales digitales.

En pleno proceso de integración, Helvetia Caser trabaja en la unificación de sus catálogos con el objetivo de lanzar una oferta única en 2027. Según Pablo Borja, el enfoque no pasa por sumar productos, sino por crear una propuesta "mejor que la actual en cada una de las compañías".

Para ello, se han creado mesas de producto que analizan en detalle cada solución y seleccionan las mejores prácticas de ambas entidades.

Asimismo, la compañía está reforzando la integración entre seguros y servicios —como residencias o clínicas— para ampliar los puntos de contacto con el cliente. "Queremos estar presentes no solo en el siniestro, sino en muchos más momentos de la vida del cliente", concluye.