El nuevo asegurado digital: más joven, mayoritariamente mujer y con mayor prima

El nuevo perfil del asegurador es un usuario con una edad media de 31 años, mayoritariamente mujeres (63%) y con una clara preferencia por los seguros individuales (79%), según datos de Doctor i.

La plataforma especializada en comparación y distribución digital de seguros ha explicado que este perfil presenta una particularidad relevante: la prima media contratada es un 33% superior a la media general.

Durante años, "la contratación de seguros de salud ha estado asociada a procesos comparativos prolongados, múltiples consultas y decisiones planificadas con antelación. Sin embargo, la digitalización está modificando estos hábitos", ha detallado Doctor i.

Actualmente, casi la mitad de los consumidores españoles se informa a través de canales digitales antes de contratar un seguro, aunque solo una pequeña parte termina formalizando la contratación de forma completamente online. Este desfase refleja la necesidad de procesos más sencillos, ágiles y adaptados a los nuevos hábitos de consumo.

En esta línea, Albert Castells, Co-fundador y Co-CEO de Doctor i, ha explicado que "estamos observando un cambio generacional en la forma de contratar seguros de salud. Los usuarios más jóvenes esperan la misma facilidad e inmediatez que encuentran en cualquier otro servicio digital y quieren poder resolver una necesidad concreta en el momento en que aparece".

Composición

Otro de los rasgos más destacados de este nuevo perfil es su composición. Las mujeres representan casi dos terceras partes de las contrataciones analizadas (63%), una proporción ligeramente superior a la registrada en el conjunto de clientes (59%), consolidándose como el principal motor de crecimiento de este segmento.

Frente al modelo tradicional vinculado a seguros familiares o beneficios corporativos, el 79% de los seguros contratados corresponde a modalidades individuales, una proporción superior a la registrada en el conjunto de clientes (72%).

"Estos usuarios suelen llegar al proceso de contratación con una necesidad más definida y una decisión más madura. Cuando la experiencia es sencilla y la contratación se adapta al momento en el que surge la necesidad, el foco deja de estar exclusivamente en encontrar el precio más bajo y pasa a centrarse en elegir la cobertura que realmente encaja con cada situación", ha destacado Castells.