Allianz Direct ofrece seguros de coches a través de ChatGPT

La aseguradora Allianz Direct, especializada en seguros de autos y parte del grupo Allianz, ha comenzado a ofrecer sus productos a través de ChatGPT, según ha anunciado este miércoles en un comunicado.

Al usar el asistente conversacional de inteligencia artificial (IA), los clientes potenciales recibirán "precios orientativos" según las reglas de tarificación y suscripción de la aseguradora.

Así, la aseguradora ha detallado que cuando los clientes deciden avanzar con una de las ofertas, son redirigidos al sitio web oficial de Allianz Direct España para completar su cotización y finalizar la contratación de la póliza, garantizando el cumplimiento total de las normativas.

"Nuestra ambición es liderar el seguro digital en Europa. La IA generativa está transformando cómo los clientes interactúan con las marcas, y la estamos aplicando de manera responsable para mejorar la transparencia y la toma de decisiones. Esta iniciativa refuerza nuestra estrategia de distribución digital y consolida nuestro liderazgo en innovación", ha afirmado el consejero delegado de Allianz Direct, Philipp Kroetz.