Reale Seguros se alía con Ever Health para reforzar su servicio de telemedicina

Reale Blue Service, la compañía de servicios de Reale Seguros en España, ha alcanzado un acuerdo con Ever Health para potenciar y dar cobertura médica integral a su servicio de salud digital llamado Mi Telemedicina, según ha informado este martes.

Ever Health, con sede en Madrid, México y Colombia, "destaca en el mercado de la telemedicina por ofrecer una atención médica inmediata las 24 horas del día durante todo el año a través de su portal del paciente y sin necesidad de descarga de aplicaciones", según ha detallado la aseguradora.

La aseguradora ha adelantado que estas características diferenciales de Ever Health "fortalecen la propuesta de valor de Reale Blue Service dentro de su línea de servicios para el cuidado y bienestar", ya que facilita a sus clientes "un acceso aún más completo y eficiente" a la atención médica remota y personalizada a las necesidades de cada usuario.

Otro aspecto clave de este acuerdo es que la totalidad del equipo médico que atiende el servicio está colegiado en España, lo que garantiza que el mismo profesional que realiza el diagnóstico de manera no presencial pueda emitir la correspondiente prescripción médica oficial de forma "inmediata y válida".

Además, todas las consultas están supervisadas por la dirección médica de Ever Health y tanto la atención asistencial como la interfaz de la plataforma pueden adaptarse al idioma del usuario, facilitando un soporte multilingüe de atención al cliente en cualquier momento del día.

"El acuerdo con Ever Health representa un nuevo avance significativo en la misión de Reale Blue Service de ofrecer soluciones innovadoras que aporten tranquilidad y faciliten la vida de nuestros clientes", ha explicado Gianpiero Zannier, CEO de Reale Blue Service.

Y ha añadida que "a partir del compromiso con la protección y la adaptación al cliente que definen a Reale Seguros, trabajamos para promover una atención médica sin barreras que pueda ayudar a solucionar ese tipo de problemas que, sin ser graves, pueden presentarse en el día a día, con una experiencia de telemedicina que combina conveniencia con la máxima seguridad y efectividad para cada persona".

Por su parte, Rafael García, fundador y CEO de Ever Health, ha indicado que "esta alianza con Reale Blue Service nos permite poner a disposición de sus clientes un modelo de telemedicina ágil y de calidad. En un mercado tan dinámico, nuestra aportación se centra en ofrecer una atención cercana y profesional las 24 horas del día".