Santander Seguros acelera su transformación en España con un modelo más especializado y centrado en el cliente

Santander Seguros ha puesto en marcha una nueva estrategia en España. La entidad busca impulsar el crecimiento de su negocio y "evolucionar hacia un modelo más especializado" centrado en acompañar a los clientes en sus necesidades de previsión, ahorro para la jubilación y protección a lo largo de todas las etapas de su vida.

Así, la división aseguradora del grupo aspira a reforzar su posición en el mercado asegurador español apoyándose en "una propuesta diferencial" que combina la cercanía y la distribución de la red de oficinas del banco con las capacidades de una aseguradora especializada y multicanal.

"La iniciativa responde a la evolución del sector, marcada por una creciente demanda de asesoramiento experto, soluciones más personalizadas, una experiencia integrada entre los canales físicos y digitales y un mayor uso de la tecnología", ha detallado la compañía en comunicado.

Asimismo, ha explicado que la transformación se enmarca en la estrategia global de crecimiento del Grupo, que además de seguros de protección, identifica la jubilación como uno de los principales motores de desarrollo del negocio, en línea con el Plan estratégico del banco 2026-2028.

Cabe recordar que está unidad de Santander se reorganizó recientemente con la fusión de Santander Seguros y Santander Pensiones para agrupar en una única entidad operativa el negocio de seguros de vida-ahorro y el negocio de gestión de fondos de pensiones.

Estrategia nacional

Para impulsar la estrategia en Santander España, la entidad ha explicado que reforzará sus capacidades de distribución mediante la ampliación progresiva de su red de especialistas aseguradores, el desarrollo de nuevos canales y una mayor dedicación de la red de agentes financieros del banco.

"El objetivo es incrementar la capacidad de asesoramiento, mejorar la proximidad al cliente y acelerar el crecimiento de las principales líneas de negocio", ha explicado.

La firma ha reconocido que seguirá fortaleciendo sus equipos especializados en particulares, empresas y banca privada.

Al mismo tiempo que ha avanzado que se incorporarán nuevas capacidades de análisis de datos e inteligencia artificial (IA) que permitirán anticipar protección, personalizar propuestas comerciales y simplificar procesos de contratación y gestión por todos los canales.

Iñaki Peralta, responsable de Seguros de Santander España, ha señalado que "queremos combinar la cercanía y la confianza de nuestra extraordinaria red de sucursales con nuevas capacidades de asesoramiento, tecnología y personalización para ofrecer una propuesta diferencial que impulsará el negocio en España".