BBVA Allianz ficha en Axa a su nuevo director de operaciones

BBVA Allianz ha incorporado a Fernando León de Santos como nuevo Chief Operating Officer (COO), en un movimiento con el que la joint venture aseguradora refuerza su estructura directiva y su apuesta por la innovación operativa.

El directivo asume el cargo tras una dilatada trayectoria de casi 18 años en AXA, donde ha desempeñado responsabilidades en el área de Operaciones y Siniestros, destacando su papel como Head of Fraud, Waste & Abuse.

En un mensaje publicado en su perfil de LinkedIn, León de Santos ha señalado que liderar las operaciones de BBVA Allianz "es una oportunidad que me hace muy feliz" y ha subrayado que afronta este nuevo reto "compartiendo visión y ambición".

El nuevo COO ha puesto el foco en el trabajo conjunto y la transformación del negocio, afirmando que la compañía avanzará "trabajando en equipo, reforzando nuestras alianzas, colaborando e innovando".

En esta línea, ha destacado el papel clave de la tecnología, los datos y la inteligencia artificial como palancas para "sobrepasar los límites del seguro tradicional y mejorar la experiencia tanto de los clientes como de las oficinas BBVA".