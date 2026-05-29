Asisa se lanza al ramo de los seguros de hogar

Asisa amplía sus servicios y se lanza al ramo de seguros de hogar. La Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones (DGSFP) ha autorizado a la compañía para operar en este ramo. En los próximos meses, empezará a comercializar productos específicos de este segmento.

La decisión de Asisa de ampliar su actividad al seguro del hogar se enmarca en los planes para diversificar su actividad con el objetivo de atender de manera integral a sus asegurados y cuidar su bienestar en todos los ámbitos de su vida, llegar a nuevos segmentos de clientes y fortalecer su rentabilidad.

Para ello, ofrece seguros de salud y dental, vida, accidentes, decesos, asistencia en viajes y mascotas, además de pólizas deportivas.

De esta manera, tiene previsto lanzar al mercado un seguro de hogar completo, innovador y con trámites sencillos "para mejorar la experiencia de sus asegurados". Así lo ha anunciado la aseguradora en un comunicado.

Igualmente, en línea con los seguros personales de la compañía, Asisa Hogar apostará por el desarrollo de servicios y coberturas específicas para el cuidado de la salud y el bienestar de las personas en sus casas.

Resultados

En 2025, la compañía registró un volumen de primas acumulado en España 1.865 millones de euros, tras avanzar un 21% respecto a 2024. En total, Asisa y su ramo de Vida atienden a más de 3,5 millones de personas.

El ramo de salud sigue siendo la principal actividad de la aseguradora. En 2025, la compañía incrementó su volumen de primas de salud un 21,2% hasta alcanzar los 1.835 millones de euros.

Una parte de ese crecimiento se explica por el impacto del nuevo concierto de Muface para 2025-2027, tanto por el incremento de primas como por la llegada de nuevos asegurados tras reducirse el número de compañías que atienden a los mutualistas.

En 2025, más de 65.000 funcionarios se incorporaron a Asisa. Igualmente, registró en 2025 un fuerte crecimiento en los seguros privados de salud, tanto de particulares como empresas. La aseguradora aumentó sus pólizas de asistencia sanitaria en todos los segmentos, especialmente en particulares (9,3%), pymes (7,4%) y colectivos (7,3%).

En el ramo de vida, cerró 2025 con un volumen de primas en España y Portugal de 34,3 millones de euros, un 18% más que el año anterior y superó los 150.000 asegurados.

En el resto de ramos (accidentes, mascotas, decesos y asistencia en viajes), siguió creciendo y obtuvo una facturación en primas de 10,9 millones de euros, un 6,3% más.

El seguro de mascotas aumentó su facturación un 32,8% y ya supera las 26.000 aseguradas. En el de accidentes, facturó 3,3 millones en primas y en decesos superó igualmente los 3,4 millones de facturación. Por último, el seguro de asistencia en viajes incrementó sus asegurados más de un 36,6%.