Mapfre, única marca española entre las 100 aseguradoras más valiosas del mundo

Mapfre se sitúa como la única marca española entre las 100 aseguradoras más valiosas del mundo, según un nuevo informe de Brand Finance, la consultora especializada en valoración de marcas, según ha anunciado este jueves.

En esta edición, la compañía ha registrado un crecimiento del 14% en el valor de su marca, alcanzando los 5.300 millones de dólares, lo que le ha permitido escalar hasta el puesto 31 del ranking global, mejorando dos posiciones respecto al año anterior.

La aseguradora ha detallado que "este avance refleja su solidez y consistencia en un entorno altamente competitivo y supone además la recuperación de su posición de 2018, acercándose a su mejor resultado histórico (puesto 27 en 2016)".

La compañía mantiene su "fortaleza de marca, con un índice BSI de 67,9 sobre 100 y rating AA-, situándose entre las aseguradoras más robustas a nivel mundial".

El Grupo continúa con altas puntuaciones de percepciones en España, obteniendo una puntuación de 10 sobre 10 tanto en aceptación de precios como en preferencia del cliente, y un 9,2 sobre 10 en consideración.

En general, las marcas de seguros están experimentando su mayor crecimiento en cinco años, con las 100 principales del mundo alcanzando un valor total de marca de 606.700 millones de dólares, un 14% más que el año anterior, y con una alta concentración, ya que el Top10 de las marcas más valiosas acaparan el 38% del valor total del sector.