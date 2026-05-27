La red bancaria se consolida como el principal motor de cohesión territorial en la distribución de seguros

La red de bancaseguros presenta una mayor homogeneidad territorial y capacidad de penetración que otros canales de distribución aseguradora, especialmente en zonas menos urbanas, según se desprende del último informe elaborado por ICEA para Amaef. Este análisis se enmarca en un contexto de creciente relevancia de la distribución en el acceso al seguro, en un momento en el que el sector busca reducir la brecha de protección y ampliar su alcance geográfico.

El informe pone de manifiesto que el 37,2% de los puntos de venta de los mediadores de seguros se concentra en solo cinco provincias: Madrid (11,2%), Barcelona (11%), Valencia (6,1%), Alicante (4,6%) y Sevilla (4,3%). Esta elevada concentración refleja el tradicional peso de los mediadores en grandes núcleos urbanos y áreas de alta densidad económica.

En contraste, aunque estas mismas provincias también lideran la red de bancaseguros, su grado de concentración es significativamente menor, situándose en el 30,6%, casi siete puntos por debajo. Este dato evidencia una mayor capilaridad territorial del canal bancario, apoyada en la extensa red de oficinas de las entidades financieras.

La diferencia se acentúa al analizar los datos por comunidades autónomas. Mientras que los mediadores concentran mayor actividad en grandes regiones como la Comunidad de Madrid, Cataluña, Comunidad Valenciana y Andalucía —con una diferencia de cerca de ocho puntos porcentuales respecto a la bancaseguros—, la red bancaria gana protagonismo en territorios más dispersos.

En concreto, la penetración de la bancaseguros supera a la de los mediadores en comunidades como Aragón, Castilla-La Mancha, Castilla y León y Extremadura, con una diferencia cercana a los seis puntos porcentuales. Este patrón confirma el papel del canal bancario como vía de acceso al seguro en entornos rurales o con menor densidad de población, donde la presencia de mediadores es más limitada.

Este comportamiento se produce en un contexto de transformación del modelo de distribución aseguradora, marcado por la digitalización, la concentración del sector y la búsqueda de eficiencia comercial.

El presidente de Amaef, Álvaro Urrutia, subraya que "la mayor homogeneidad territorial de la bancaseguros refleja una de las principales fortalezas del canal: su capacidad para acercar el seguro y el asesoramiento financiero a prácticamente todo el territorio, incluidos muchos municipios donde la red bancaria sigue siendo uno de los principales puntos de atención al ciudadano".

En esta línea, Urrutia destaca que esta capilaridad "contribuye directamente a reducir la brecha de protección y a mejorar el acceso de las familias a soluciones de ahorro y aseguramiento"

Asimismo, añade que "la distribución aseguradora no tiene la misma penetración en todo el territorio, y los datos muestran que la bancaseguros desempeña un papel especialmente relevante en zonas más dispersas o menos urbanas", lo que refuerza su papel no solo desde el punto de vista del negocio, sino también en términos de cohesión territorial, educación financiera y acompañamiento al cliente.