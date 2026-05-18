Occident y el Colegio de Mediadores de Seguros de Madrid renuevan su acuerdo de colaboración

De izquierda a derecha, David Gil, director del Canal Corredores Occident; Elena Jimenez de Andrade, Presidenta del Colegio de Mediadores de Seguros de Madrid; y Vicente Moreno, director territorial Centro Sur Corredores Occident

Occident ha renovado su acuerdo de colaboración con el Colegio de Mediadores de Seguros de Madrid, según ha informado este lunes.

Así, la compañía refuerza su "compromiso con la mediación profesional en la región como eje clave para la distribución de soluciones aseguradoras y garantía de confianza y cercanía con los clientes".

El convenio, suscrito en la sede del Colegio, ha contado con la participación de la presidenta del Colegio de Mediadores de Madrid, Elena Jiménez de Andrade; el director del Canal Corredores de Occident, David Gil y el director territorial Centro Sur de Corredores, Vicente Moreno.

En un contexto en el que la figura del mediador adquiere cada vez mayor relevancia como figura de confianza y acompañamiento al cliente, este acuerdo "permite avanzar en la profesionalización del sector y en la generación de conocimiento especializado, así como en el fortalecimiento del papel del Colegio como interlocutor institucional", ha detallado Occident.

Al respecto, el director del Canal Corredores de Occident, David Gil, ha destacado que "con esta renovación, reafirmamos nuestro compromiso con los mediadores, un canal estratégico para Occident por su cercanía al cliente y su capacidad para ofrecer un acompañamiento personalizado y de calidad. Queremos seguir acompañándolos en su desarrollo profesional y contribuir conjuntamente al crecimiento del sector".

Por su parte, la presidenta de la institución, Elena Jiménez de Andrade, ha afirmado que "la renovación de nuestra alianza con Occident es una excelente noticia para todos los mediadores madrileños. En un entorno de mercado tan dinámico y exigente como el actual, contar con el respaldo de una compañía que entiende y valora la figura del mediador como pilar fundamental de su estrategia es vital. Este acuerdo es, sobre todo, formativo e institucional".