Mapfre lanza descuentos de hasta el 40% en seguros agro para la "protección del campo"

Mapfre ha lanzado una campaña con condiciones especiales para el sector agropecuario con descuentos de hasta el 40% en distintos seguros clave del sector para impulsar la "protección del campo", según ha informado este jueves.

En concreto, la compañía ofrece hasta el 25% de descuento en seguros de maquinaria agrícola, como tractores, cosechadoras o aperos técnicos, hasta el 30 de junio.

Además, la oferta también cuenta con descuentos de entre el 25% y el 40% en seguros de responsabilidad civil para explotaciones y otras actividades vinculadas al sector primario, en algunos casos disponibles hasta final de año.

La iniciativa se enmarca en la apuesta de Mapfre por acompañar al mundo rural en un contexto marcado por eventos climáticos extremos y los retos propios de la actividad agropecuaria.

Actualmente, la aseguradora cuenta con más de 180.000 clientes en este ámbito y alcanzó en 2025 un volumen de primas de 295 millones de euros, sumando el seguro agrario combinado y los productos agro-diversos.

Dentro del sistema de Seguros Agrarios Combinados, Mapfre mantiene una posición destacada como entidad coaseguradora en Agroseguro, con una cuota del 17,4% y un volumen de 192 millones de euros en primas emitidas en 2025.

Además, la compañía ofrece soluciones integrales en el ámbito de los multirriesgo que cubren desde las producciones y continuidad de negocio hasta las instalaciones, la maquinaria o la responsabilidad civil, adaptándose a las necesidades reales de cada explotación.