Mutua Madrileña adquiere el 100% de las aseguradoras colombianas Seguros del Estado y Seguros de Vida del Estado

Mutua Madrileña fortalece su presencia en Latinoamérica. El Consejo de Administración de la aseguradora ha aprobado elevar su participación del 45% al 100% en Seguros del Estado y en Seguros de Vida, con lo que pasará a controlar ambas sociedades colombianas.

La aseguradora ha explicado este lunes que la transacción cuenta con el respaldo de casi una decena de accionistas que poseen el 55% restante del capital, y se espera cerrar en el último trimestre de 2026 pendiente de autorizaciones regulatorias.

Las compañías mantendrán sus marcas y operarán en colaboración con Mutua para impulsar tecnología, empleo y diversificación estratégica.

En esta línea, Ignacio Garralda, presidente del Grupo Mutua Madrileña, ha destacado que "la adquisición del 100% de Seguros del Estado refleja la sólida confianza del grupo empresarial en las perspectivas de crecimiento de la compañía en el mercado colombiano".

"En los últimos siete años, Seguros del Estado ha demostrado fortaleza financiera y una elevada capacidad de adaptación a los cambios del mercado", ha añadido.

Apuesta por Colombia

En 2025, Seguros del Estado y Seguros de Vida del Estado facturaron más de 350 millones de euros en primas y superaron los 20 millones en beneficio ordinario.

Con esta operación, el Grupo Mutua confirma "su apuesta a largo plazo por Colombia y muestra su confianza en el potencial de la economía y el tejido empresarial del país", según ha destacado.

Asimismo, la adquisición se alinea con el Plan Estratégico 2024-2026 de Mutua, que "contempla avanzar en la diversificación geográfica y aprovechar oportunidades de crecimiento inorgánico para así reforzar el desarrollo sostenible de la compañía".