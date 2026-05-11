Allianz Commercial nombra a Karol Dobias como nuevo director global de Multinational

Allianz Commercial ha nombrado a Karol Dobias como nuevo director global de Multinational de la gestora de seguros corporativos de grandes y medianas empresas y riesgos complejos del Grupo y de Allianz Global Corporate & Specialty SE (AGCS), con efecto a partir del próximo 1 de junio de 2026.

Dobias sucede en el cargo a Guy Money, quien fue designado como director general para Iberia el pasado mes de marzo. En su nuevo puesto, el nuevo director de Multinational de Allianz Commercial reportará a Jeremy Sharpe, director de distribución de la entidad.

La aseguradora ha detallado que las prioridades de Dobias pasarán por continuar impulsando soluciones centradas en el cliente, desbloquear el crecimiento a través de un enfoque basado en la experiencia, implementar tecnologías líderes en el mercado a nivel mundial y escalar el Centro de Excelencia Multinational en Madrid.

El recién nombrado director de esta unidad se unió a Allianz en 2003 en Londres y, desde entonces, ha trabajado en varias funciones en Alemania, Singapur y Hong Kong, incluyendo posiciones en suscripción y ventas regionales con Allianz Partners.

En los últimos seis años, ha ocupado puestos de liderazgo en Multinational y los últimos meses ha coordinado el lanzamiento del Centro de Excelencia Multinational en Madrid.

Nuevo centro

"Karol ha sido una parte fundamental de Multinational y de nuestro negocio en general durante muchos años. Por ello, estoy muy contento de darle la bienvenida a mi equipo. Juntos consolidaremos aún más nuestro negocio de Multinational como un motor de crecimiento global para Allianz Commercial", ha subrayado el director de Distribución de Allianz Commercial, Jeremy Sharpe.

Respecto al nuevo centro en Madrid, Allianz ha explicado que con él la capital se consolida como un "nodo estratégico" en la red multinacional global de Allianz Commercial, lo que confirma "el compromiso a largo plazo con España".

De esta forma, la compañía centraliza desde este año todas sus funciones globales en la capital española, desde donde se desarrollarán también los últimos avances tecnológicos y soluciones de Inteligencia Artificial (IA) generativa a gran escala.

Además, la firma ha reconocido que se coordinarán los programas de seguros globales para que sigan funcionando de manera coherente en múltiples países, garantizando el cumplimiento normativo local y una gestión fluida de las reclamaciones en un único punto de responsabilidad.