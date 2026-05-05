DKV simplifica su estructura corporativa mediante la absorción de Ergo Generales y Unión Médica La Fuencisla

DKV ha formalizado la fusión por absorción de las sociedades Ergo Generales Seguros y Reaseguros y Unión Médica La Fuencisla, según consta en el anuncio publicado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME) de este martes.

Esta operación conlleva la disolución sin liquidación de las sociedades absorbidas y el traspaso en bloque de todo su patrimonio a DKV, que adquirirá por sucesión universal todos los derechos y obligaciones de ambas entidades, incluyendo los derivados de sus contratos de seguro.

DKV ha explicado a EL ESPAÑOL-Invertia que "es una reorganización interna para simplificar y ganar eficiencia, no una expansión del negocio".

Asimismo, la aseguradora ha detallado que "supone integrar la operativa bajo una única entidad, reduciendo la complejidad societaria y administrativa".

La unificación permitirá generar "importantes eficiencias en costes y gestión" mediante la eliminación de duplicidades y la creación de procesos más homogéneos.

Esta claridad organizativa es clave para que la entidad pueda competir de manera más robusta en un entorno de mercado caracterizado por "márgenes ajustados y una creciente presión regulatoria", ha enfatizado.

Además, DKV ha confirmado que esta optimización del modelo operativo no tiene impacto laboral, garantizando la estabilidad de la plantilla durante el proceso de integración.