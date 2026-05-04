Allianz Commercial reorganiza su área de Distribución para crecer en España

Allianz Commercial ha reordenado su área de Distribución con el objetivo de "ganar agilidad y fortalecer su posicionamiento en el segmento de empresas", según ha informado este lunes.

En concreto, la compañía ha detallado que el nuevo modelo pone el foco en la relación con clientes y corredores en todos los tramos del negocio, desde pymes hasta grandes corporaciones.

La reorganización se enmarca en la estrategia de la aseguradora de reforzar el servicio y la cercanía comercial, después de haber anunciado recientemente un cambio estructural en el segmento de medianas y pequeñas empresas con la creación de 21 sucursales especializadas y 58 suscriptores repartidos por todo el territorio.

Así, Allianz Commercial ha creado el puesto de director de Gestión de Clientes, que ocupará Javier Ansorena. Ansorena acumula más de 20 años de experiencia profesional, con una etapa inicial de nueve años en construcción de obra civil como jefe de obra y 13 años en el sector asegurador.

En seguros, comenzó en Mapfre Global Risks como ingeniero de riesgos especializado en construcción y energías renovables y, en 2015, se incorporó a AGCS, donde ha sido ingeniero de riesgos y más tarde gerente de cuentas clave en el equipo de Distribución. Es ingeniero de Caminos, Canales y Puertos por la Universidad Politécnica de Madrid y cuenta con un MBA por IESE Business School.

La reordenación también amplía el ámbito de actuación de Gonzalo de la Puente, responsable de Global & International Brokers. Su objetivo será impulsar una estrategia unificada y orientada al mercado hacia corredores globales e internacionales, con una ejecución coordinada en líneas como Patrimoniales, Responsabilidad Civil, Construcción, Recursos Naturales, Líneas Financieras, Multinacional y Siniestros, entre otras.

Ignacio D’Ornellas, responsable de Distribución en Iberia para Allianz Commercial, ha señalado que "este nuevo modelo impulsa el potencial de crecimiento que tenemos como compañía en España en el segmento de empresas. En el mercado existen actualmente muchas oportunidades, que podemos cubrir ofreciendo unas condiciones competitivas con un equipo con dilatada experiencia".

Por su parte, Guy Money, director general de Allianz Commercial en Iberia, ha afirmado que la nueva organización sitúa las soluciones de suscripción más cerca de corredores y clientes en todos los segmentos. Y ha añadido que la compañía quiere ofrecer el mejor servicio del mercado apoyándose en una red amplia de profesionales y en herramientas tecnológicas como la inteligencia artificial.