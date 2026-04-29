BBVA Allianz incorpora nuevas coberturas específicas frente a la ocupación ilegal de viviendas

BBVA Allianz, la joint venture de seguros y la aseguradora alemana, ha incorporado nuevas coberturas específicas frente a la ocupación ilegal de viviendas y la denominada inquiocupación mediante la ampliación de la protección jurídica y económica de propietarios e inquilinos.

Estas nuevas coberturas están ya disponibles para todos los clientes de BBVA Allianz y se incorporarán el próximo 1 de junio a los condicionados de los clientes de Allianz Seguros, según ha informado este miércoles.

Las nuevas coberturas se incorporarán de manera gratuita tanto en las pólizas de nueva contratación como en todas las pólizas de hogar actualmente en vigor. Los clientes en cartera recibirán una comunicación informativa específica, mientras que en las nuevas contrataciones la información se integrará en la documentación contractual correspondiente.

La actualización contempla un conjunto de servicios, entre los que destaca asesoramiento jurídico telefónico para resolver consultas legales relacionadas con la vivienda, asistencia urgente 24 horas en caso de ocupación y orientación inmobiliaria para proteger los intereses del asegurado desde el primer momento.

En el ámbito jurídico, la póliza cubre los procedimientos derivados de la ocupación ilegal, la 'inquiocupación' y los conflictos vinculados al contrato de arrendamiento.

Asimismo, las nuevas coberturas incorporan medidas de protección económica, como ayudas para alojamiento temporal en caso de ocupación de la vivienda habitual, compensaciones por pérdida de alquileres en viviendas alquiladas o puestas en alquiler y cobertura de determinados gastos de suministros durante el periodo de ocupación.

La póliza también contempla protección frente a daños derivados de actos vandálicos tanto en el continente como en el contenido, gastos de limpieza tras el desalojo, el cambio de cerradura y responsabilidad civil por daños a terceros que pudieran producirse durante la ocupación.