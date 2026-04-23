Helvetia Caser gana 167,4 millones de euros en 2025, un 16% más

Helvetia Caser obtuvo un beneficio neto ajustado de 167,4 millones de euros en 2025, lo que supone un incremento del 16% en comparación con el año anterior.

Antonio García, director financiero del grupo asegurador, ha remarcado que la compañía ha registrado "un crecimiento muy sólido y este ya incluye todos los costes derivados de la integración" durante la rueda de prensa de la presentación de resultados.

El volumen de primas de la compañía alcanza los 2.250 millones de euros.

A cierre del año, el ratio combinado mejoró en 1,4 puntos porcentuales, hasta el 93,4%.

El director financiero ha destacado el comportamiento de No Vida, "uno de los negocios estratégicos del grupo" cuyas primas ascendieron hasta los 1.824 millones de euros con un crecimiento del 4,7%.

Por su parte, Multiriesgo supera el 30% de la cartera total, mientras que Hogar aporta 450 millones de euros en primas.

El seguro de Salud crece un 9,3% hasta los 221 millones por encima del sector.

La compañía elevó un 23% los dividendos, hasta los 133 millones de euros

De cara a las previsiones para este año, Juan Estallo, consejero delegado de Helvetia Caser, ha avanzado que "rematar la integración será nuestra prioridad".