Helvetia Caser lanza un seguro de Hogar "único y flexible" adaptado a cada vivienda

Helvetia Caser ha lanzado un seguro de hogar que unifica su gama en este ámbito en una propuesta "única, flexible y diseñada para adaptarse a las distintas formas de vivir y utilizar una vivienda", según ha anunciado este martes.

La aseguradora ha detallado que el producto se apoya en el Asistente de Hogar, una herramienta que, a partir del tipo de uso de la vivienda (primeras y segundas viviendas o alquiler), facilita al mediador la identificación de las necesidades del cliente y orienta el proceso de recomendación hacia la solución más adecuada, innovadora y personalizada.

En esta línea, "Caser Hogar se estructura como una solución única con distintos niveles de protección, que permiten adaptar el seguro de forma sencilla y eficiente", ha destacado.

El lanzamiento refuerza la apuesta de la compañía por "la innovación y por un modelo de distribución centrado en la mediación, con el objetivo de simplificar la oferta, mejorando así la experiencia del cliente y reforzando el valor del asesoramiento como elemento diferencial".

Helvetia Caser ha detallado que el lanzamiento responde "al objetivo estratégico de contar con las soluciones más innovadoras del mercado para reforzar la experiencia del cliente".