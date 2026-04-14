Occident bonificará con un 3% los traspasos de planes de pensiones

Occident ha lanzado una campaña para reforzar el ahorro a largo plazo, por la que ofrecerá una bonificación total del 3% a cuatro años para aquellos clientes que decidan trasladar su plan de pensiones o PPA (Plan de Previsión Asegurado) desde otras entidades.

La aseguradora ha informado en un comunicado que la campaña estará vigente entre el 13 de abril y el 30 de junio.

Esta va dirigida exclusivamente a los clientes menores de 65 años y que transfieran un mínimo de 6.000 euros a alguno de los productos que contempla la campaña.

La bonificación se materializará a través de una rentabilidad adicional del 0,75% anual durante cuatro años, hasta completar el 3% total, y está condicionada al mantenimiento del capital traspasado durante el periodo indicado.

El director de Vida de Occident, Daniel Ciprés, ha destacado que "queremos facilitar que cada cliente encuentre la solución de ahorro que mejor encaje con su momento vital y su perfil. Esta campaña refuerza una propuesta completa que combina incentivos a corto plazo con una visión de largo recorrido, incorporando además productos diseñados específicamente para colectivos como los autónomos".

En un contexto en el que la planificación financiera gana relevancia por la incertidumbre económica como por los retos demográficos, Occident ha valorado que España se sitúa aún por detrás de la media europea en ahorro para la jubilación, con un 49% de ciudadanos que declara estar ahorrando con este objetivo, frente al 61% en Europa.