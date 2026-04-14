Mutualidad recorta su resultado hasta los 52,5 millones de euros en 2025, pero logra récord histórico en primas

Mutualidad, entidad aseguradora sin ánimo de lucro, registró 52,5 millones de euros de resultado después de impuestos en 2025, un 51% menos que los 106 millones de euros contabilizados un año antes.

El grupo ha presentado este martes sus resultados correspondientes al último ejercicio, en el que consiguió 11.546 millones de euros de volumen de ahorro gestionado, un 6,4% por encima del 2024.

El grupo ha conseguido su mayor cifra de aportaciones en 2025 desde su creación en 1948, al alcanzar los 766 millones de euros en primas, lo que supone un incremento del 28,8% respecto al año anterior.

Si se desglosa por partidas, el 96,8% pertenece al ramo de Vida, mientras que el 3,3% pertenece al ramo No Vida, con unos rescates que aumentaron un 33% hasta los 155 millones de euros.

El presidente de Mutualidad, Enrique Sanz Fernández-Lomana, apuntó que el grupo ha registrado "unos resultados muy positivos" en un entorno de elevada incertidumbre caracterizado por la política arancelaria de Estados Unidos.

"El mercado ha experimentado una evolución positiva impulsada por la mejora de las rentabilidades macroeconómicas y mejora de productos provisional", agregó.

Por su parte, las inversiones aumentaron un 4,5% al cierre del 2025, hasta los 11.253 millones de euros, de los cuales el 90,3% pertenece a inversiones financieras, un 4,9% a inversiones inmobiliarias y un 4,8% a depósitos y tesorería.

Inversiones financieras

Dentro de las inversiones financieras, además, el 83,2% perteneció a renta fija y el 7,1% a renta variable. Asimismo, la rentabilidad bruta se situó en el 4,47%.

Respecto a Avanza Previsión, que cumple este año su quinto aniversario, registró un alza del 37% de primas, hasta los 153 millones de euros, y un incremento del 42% en ahorro gestionado, hasta los 364 millones de euros.

Sobre el contexto de los mercados, Sanz Fernández-Lomana ha señalado que el 2025 ha estado caracterizado por la relajación de la inflación, particularmente en Europa más que en Estados Unidos y en especial en España.

De cara al 2026, Mutualidad prevé cerrar el ejercicio con un volumen de primas que supere los 785 millones de euros, un ratio de solvencia por encima del 200%, más de 15.000 mutualistas y el desarrollo de al menos tres nuevos productos ligados a rentas vitalicias, ahorro colaborativo y al ecosistema de cuidados.

El presidente del grupo ha aprovechado para reiterar su apoyo a la proposición de ley para crear una pasarela al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA), "sin cargas fiscales" y con la única condición de que la transferencia de fondos "se haga con un calendario ordenado a la Seguridad Social".