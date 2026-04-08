Generali España dispara su beneficio neto a 145 millones de euros en 2025 tras integrar Liberty Seguros

Generali España cerró 2025 con un beneficio neto de 145,4 millones de euros y un volumen de primas de 3.816 millones, consolidando una ratio de solvencia del 189,6%, según ha informado este miércoles.

El negocio de No Vida aportó 3.036,7 millones en primas, con una ratio combinada del 97,1%, mientras que el ramo de Vida alcanzó 777 millones en primas.

El ejercicio estuvo marcado por la culminación de la fusión legal con la antigua Liberty Seguros que ha reforzado la escala de la aseguradora en el mercado español y ha impulsado un crecimiento equilibrado en Vida y No Vida.

"Generali España cierra el año con una gran fortaleza financiera y operativa. Estos resultados son el reflejo del esfuerzo colectivo de todo el equipo y de una visión clara: construir una aseguradora preparada para el futuro", ha subrayado.

Y ha añadido que la transformación en marcha permite a la compañía "ser más ágiles, más innovadores y más cercanos" a sus clientes.

Generali España cerró el ejercicio con más de 4 millones de clientes y una red de más de 10.000 distribuidores profesionales.

De cara a 2026, la aseguradora ha puesto en marcha la mayor revisión de su catálogo de productos de la última década e impulsa nuevos lanzamientos en seguros de hogar y salud, además de una nueva oferta para mascotas, empresas y autónomos.

La aseguradora ha detallado que las cifras presentadas no incluyen el resultado de las joint ventures con Cajamar (Cajamar Vida y Cajamar Seguros Generales) y que, debido a la fusión por absorción entre Generali España y Generali Seguros y Reaseguros SAU, las magnitudes de 2025 no son comparables con las de 2024.