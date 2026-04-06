Santalucía y Sanitas refuerzan su alianza estratégica tras más de una década de colaboración

Santalucía y Sanitas han reforzado su alianza estratégica después de más de diez años de colaboración conjunta, con el objetivo de seguir impulsando soluciones innovadoras y centradas en el cliente en los ramos de salud, vida y decesos.

La renovación del acuerdo se ha escenificado en una nueva edición de la convención conjunta que ambas entidades han celebrado en Madrid bajo el lema El viaje que nos hace grandes.

El encuentro ha servido para poner en valor el recorrido de una alianza que las compañías consideran ya un modelo de referencia en el sector, al combinar la posición de Santalucía como líder en protección familiar y decesos con la de Sanitas como especialista en salud.

Directivos de ambas aseguradoras han subrayado que esta colaboración les ha permitido generar mayor valor añadido para sus clientes en un contexto de creciente demanda de soluciones integrales.

Dominique Uzel, director general de Negocio de Santalucía, ha señalado que la alianza con Sanitas es "un claro ejemplo de cómo la colaboración entre compañías líderes permite ofrecer un mayor valor a los clientes" y ha destacado la capacidad del acuerdo para anticiparse a los cambios del mercado y ofrecer resultados sólidos.

Uzel ha remarcado que la renovación "refuerza nuestro compromiso de seguir creciendo juntos, combinando nuestras capacidades para impulsar soluciones innovadoras y sostenibles a largo plazo".

Por su parte, Javier Ibáñez, director general de Sanitas Seguros, ha subrayado que la alianza con Santalucía les permite ofrecer "la mejor experiencia posible en el cuidado de la salud" gracias a la combinación de herramientas digitales avanzadas con la red de hospitales, clínicas y centros médicos de Sanitas y concertados.

Ibáñez ha insistido en que ambas entidades comparten una misma forma de entender la digitalización como palanca para acercar una mejor gestión de los seguros de salud y de vida a sus clientes.

La convención ha incluido distintas intervenciones centradas en innovación, transformación del ámbito de la salud y el papel de la tecnología y el conocimiento como ejes clave para el futuro del sector.

El encuentro se ha cerrado con un reconocimiento expreso al trabajo de los equipos de ambas compañías, considerados fundamentales para el desarrollo y consolidación de esta alianza en el largo plazo.