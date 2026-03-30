AXA España gana 232 millones en 2025, un 75% más

AXA España cerró 2025 con un resultado neto de 232 millones de euros. Esta cifra supone un incremento del 75% en comparación con los 132 millones que obtuvo como beneficio el año anterior, según ha informado este lunes.

En concreto, la aseguradora registró unos ingresos de 3.557 millones de euros, un 5,3% más que en el año anterior. De esa cifra, el segmento de No Vida contabilizó 1.990 millones, un 1,3% más.

El negocio de Vida y Ahorro (incluyendo pensiones) avanzó un 14,4%, hasta los 1.073 millones, mientras que el seguro de Salud aportó 494 millones, un 4,2% más.

La compañía ha explicado que el crecimiento en Vida y Ahorro se debe al "buen comportamiento" de los productos de ahorro y unit linked, mientras que en el ramo de Salud se superaron los 600.000 asegurados. La aseguradora cerró el año con 3,35 millones de clientes entre todos los negocios.

Respecto a la distribución, el 51,3% del negocio procede de agentes, el 41,3% de corredores y brókers; y un 7,4% es seguro directo.

Plan estratégico

"El 2025 ha sido un año de consolidación de nuestros resultados y modelo de negocio omnicanal con una fuerte visión centrada en el cliente y la excelencia técnica", ha afirmado la consejera delegada de la filial española de la aseguradora francesa, Olga Sánchez.

Y ha añadido que "afrontamos ahora el último ejercicio de nuestro actual plan estratégico con la mirada puesta en fomentar nuestro crecimiento y reforzar la protección a los clientes en un entorno complejo como el actual".

Sobre el plan estratégico, la empresa ha indicado que ya se han ejecutado el 70% de las inversiones planificadas para proyectos de crecimiento, integración y transformación.