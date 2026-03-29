Las cancelaciones de seguros de viaje se disparan a las puertas de la Semana Santa por el conflicto en Oriente Próximo

La crisis en Oriente Próximo ha fracturado la planificación de la Semana Santa 2026. Mientras las consultas sobre seguros se triplican, el mercado vive una paradoja: las ventas caen por las exclusiones de cobertura bélica y las cancelaciones de pólizas ya contratadas se disparan en algunos casos hasta el 168% ante la avalancha de vuelos anulados.

Cabe recordar que la mayoría de pólizas de seguros de viaje excluyen explícitamente los daños derivados de guerras o conflictos armados, por lo que en muchos casos las coberturas no se activan cuando la cancelación o el incidente está directamente vinculado a un conflicto bélico.

Además, la situación actual ha provocado cancelaciones masivas de vuelos y cierre de espacios aéreos, lo que ha dejado a miles de viajeros afectados o atrapados en rutas alternativas.

En el inicio de la guerra, los primeros días se cancelaron 20.300 vuelos en la zona, según datos de la consultora aérea Cirium.

Si nos ceñimos a casos concretos de aerolíneas españolas, Iberia tiene cancelados sus vuelos entre Madrid y Doha hasta el 31 de mayo, mientras que Air Europa ha cancelado sus vuelos entre Madrid y Tel Aviv (Israel).

En este contexto, Allianz Partners ha detectado un cambio en el comportamiento de los viajeros a raíz del inicio del conflicto en Oriente Próximo. Según datos de la compañía con referencia al 20 de marzo, las ventas de seguros de viaje muestran una caída generalizada, especialmente en los canales de venta directa.

"En los seguros contratados directamente por los viajeros las ventas han descendido un 5% respecto al mismo periodo del año anterior y un 10% frente al mes anterior. Este retroceso más acusado en la comparación mensual indica un impacto inmediato del conflicto sobre la planificación de viajes a corto plazo", explica la aseguradora a EL ESPAÑOL-Invertia.

Incertidumbre geopolítica

En cambio, las pólizas adquiridas a través de corredores y agencias de viajes mantienen un mejor comportamiento: aumentan un 3,6% interanual, aunque caen un 4% en comparación mensual.

Allianz Partners interpreta que este canal se sostiene a largo plazo gracias a clientes con viajes ya programados o que buscan asesoramiento profesional, pese a un descenso reciente por la incertidumbre geopolítica.

Además, la compañía señala un aumento muy significativo en las cancelaciones: en febrero de 2026 se registraron un 168% más de anulaciones de pólizas que en el mismo mes del año anterior.

"Este repunte refleja una creciente aversión al riesgo, con viajeros que cancelan desplazamientos ya contratados, incluso en épocas en las que tradicionalmente no se producen tantos cambios", remarca Allianz Partners.

Volumen de consultas

Además del impacto directo en las anulaciones de pólizas y viajes, el conflicto ha encendido todas las alarmas informativas entre los asegurados.

En este clima de incertidumbre, los viajeros buscan entender mejor hasta dónde llegan realmente sus pólizas y qué queda fuera de cobertura cuando entra en juego un conflicto bélico.

Francisco Olmedo, director de Oferta de Particulares de AXA España, remarca que "las consultas para aclarar las coberturas y las exclusiones en los seguros de viaje de AXA se han incrementado desde el inicio de la guerra de Irán en un 20%".

"Sin embargo, no tenemos constancia de un aumento significativo de las contrataciones en las últimas semanas atribuibles al conflicto bélico, entre otras cosas, porque los clientes son conocedores de que las guerras son, precisamente, uno de los principales motivos de exclusión de las coberturas de los seguros de viaje", explica.

En esta línea, Pablo Pareles, director de la correduría de seguros Roams Insurtech, destaca que "desde que arrancó el conflicto en Oriente Próximo se han triplicado las solicitudes sobre seguros de viaje. Estas solicitudes son tanto informativas, sobre coberturas que llega a incluir su seguro de viaje ante esta escalada; como de contratación para nuevos viajes previstos".

"Por el momento, ese nivel de interés se mantiene prácticamente estable", subraya la compañía.

Esta visión encaja con la fotografía global del mercado, donde el miedo se traduce más en necesidad de información y ajustes puntuales de coberturas que en un salto masivo de nuevas pólizas.