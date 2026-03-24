Reale Seguros gana 52,7 millones en 2025, un 52,8% más

Reale Seguros Generales cerró 2025 con un beneficio neto de 52,7 millones de euros en el conjunto del año, lo que supone un incremento del 52,8% en comparación con el ejercicio anterior.

El volumen de primas registró un alza del 4,9% en el año, hasta los 1.152,2 millones de euros, según ha informado este martes.

En concreto, los seguros del ramo de Autos registraron un alza del 5% en sus primas, hasta los 699,1 millones de euros, mientras que el resto de ramos experimentó un alza del 4,8%, hasta los 453,1 millones de euros. A cierre de 2025, la aseguradora contaba con unos dos millones de clientes.

La compañía logró cerrar el año con un ratio combinado del 96,2%, lo que supone un descenso de dos puntos porcentuales frente al año anterior.

Todos los ramos han logrado situarse por debajo del 100% por la bajada de la frecuencia, la contención de costes y la subida de las primas. El ratio combinado es resultado de "una gestión muy cuidada y eficiente de todos los ramos", ha enfatizado González.

El consejero delegado de Reale Seguros, Ignacio Mariscal, ha explicado que "si vemos los datos del 2025 hemos cumplido los objetivos que teníamos con creces".

"Tenemos ambición como grupo de diversificar nuestro negocio", ha destacado.

Sobre la otra sociedad con la que opera en España, Reale Vida y Pensiones, el beneficio neto de esta fue de 3,8 millones de euros, un 3,5% más que en 2024.

Las primas emitidas por esta segunda sociedad aumentaron un 11,3%, hasta los 76,8 millones de euros.

Por último, la compañía ha explicado que registró mejoras tanto en el segmento de Riesgo como en el de Ahorro, con aumentos del 9,1% y del 12,8%, respectivamente.