Mapfre lanza un seguro de ahorro que garantiza una rentabilidad anual de hasta el 1,9% a 10 años
Las aportaciones son periódicas y el importe mínimo es de 40 euros mensuales.
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Mapfre ha lanzado un nuevo seguro de ahorro periódico, sin prima única, con un plazo de vencimiento variable que garantiza un rendimiento del 1,9% anual en caso de contratarse a diez años, según ha informado este viernes.
El producto cuenta con tres plazos de vencimiento contratables: cinco, ocho y diez años. Tiene una rentabilidad garantizada del 1,70%, del 1,80% y del 1,90%, respectivamente.
Asimismo, cada semestre el tipo de interés garantizado se actualiza y es efectivo durante los siguientes seis meses.
Las aportaciones a este seguro son periódicas y el importe mínimo es de 40 euros mensuales. Tiene liquidez desde los 6 meses, de modo que puede rescatarse total o parcialmente, a partir de ese momento, sin penalización.
Además, en caso de fallecimiento, el beneficiario recibe el capital adicional asegurado.
Mapfre ha subrayado que es un producto "sin exposición a riesgo", ya que el capital y los intereses están garantizados a vencimiento, independiente de la evolución de los mercados.
También que está "pensado para personas que quieren ahorrar poco a poco, con un horizonte temporal concreto y que buscan garantía y estabilidad".