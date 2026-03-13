Huertas (Mapfre) sobre la guerra de Irán: "El entorno es bastante más complejo de lo que habíamos anticipado"

Antonio Huertas, presidente de Mapfre, ha reconocido que "el entorno es bastante más complejo de lo que habíamos anticipado" debido a las consecuencias de la guerra de Irán.

Asimismo, ha remarcado que esta guerra tiene un alcance global. "Lo que está pasando actualmente no solo afecta a España, sino a todo el mundo", ha advertido.

"Volvemos a estar en un momento de máxima incertidumbre", ha explicado.

"Hemos seguido el día a día con bastante preocupación", ha destacado. Eso sí, ha explicado que "nuestra exposición en las áreas de conflicto es mínima, no tenemos operaciones aseguradoras" y que "hemos tenido que tomar decisiones técnicas", si bien "no creemos que en el corto plazo vayamos a tener una exposición relevante".

"No tenemos la bola de cristal porque el entorno es bastante más complejo de lo que habíamos anticipado, pero en cualquier caso Mapfre se encuentra fuerte", ha destacado.

Además, ha recordado que "este año es el último año de nuestro plan estratégico, donde deberíamos recoger esos aspectos esenciales que caracterizan a Mapfre".

Asimismo, ha explicado que "estamos en un momento en el que el desarrollo del seguro y la actividad de Mapfre está muy bien equilibrada". En esa línea, se ha mostrado optimista respecto a los próximos meses: "No puedo hacer otra sino anticipar un buen año".

Reelección de Huertas

Huertas ha calificado la posición internacional de la compañía como "más que satisfactoria"y ha añadido que "Mapfre es una compañía que puede aspirar a hacer más, pero tenemos que ser conscientes del momento y de las circunstancias que nos rodean".

Por otra parte, el consejo de administración de Mapfre ha reelegido a Antonio Huertas como presidente de la aseguradora por cuatro años más.

Cabe recordar que la aseguradora registró un beneficio neto que alcanzó los 1.079 millones de euros, un crecimiento del 19,6% interanual. Es la primera vez en la historia de la compañía que se supera la barrera de los 1.000 millones.

Sobre el dividendo, Mapfre propone un pago complementario de 11 céntimos, elevando el dividendo total a 18 céntimos brutos por acción (+12,5%). Esta cantidad supone repartir el 51,4% del beneficio (508 millones de euros) entre los accionistas.