Marsh nombra a Nick Studer nuevo presidente y CEO de Marsh Risk desde abril

Marsh ha nombrado a Nick Studer como nuevo presidente y CEO de la empresa Marsh Risk y sucederá así a Martin South, quien seguirá formando parte del grupo pero como chief client officer del mismo, según ha anunciado este miércoles.

Así, Nick Studer, presente en Oliver Wyman desde hace casi 30 años y su consejero delegado en los últimos cinco, pasará a presidir y liderar Marsh Risk, con el objetivo de "acelerar el crecimiento" de la compañía, según ha detallado.

"Su experiencia asesorando a líderes corporativos y del sector público en materia de riesgos y transformación convierte a Nick en el ejecutivo idóneo para continuar con el liderazgo de Marsh Risk en el mercado y potenciar su trayectoria de crecimiento y excelencia en el servicio", ha destacado el presidente y CEO de Marsh, John Doyle.

"Es un honor liderar Marsh Risk y me alegra poder continuar avanzando en nuestra misión de crecer como un asesor de riesgos disruptivo, intermediario globalmente conectado y apasionado defensor de nuestros clientes", ha celebrado Studer.

"Seguiremos ayudando a nuestros clientes a proteger lo que más importa: sus personas, sus activos y su futuro", ha añadido.

Martin South asumirá un cargo a nivel global como chief client officer de Marsh y "trabajará estrechamente con los líderes de las distintas divisiones de la compañía", según ha explicado la compañía.

"Martin cuenta con décadas de experiencia atendiendo clientes e impulsando la innovación. Ha construido relaciones consolidadas en numerosas industrias y, como chief client officer, unirá nuestras capacidades únicas para ayudar a los clientes a navegar en un entorno macroeconómico altamente complejo", ha declarado Doyle.

South también trabajará en la aplicación de la inteligencia artificial (IA) y otras nuevas tecnologías para mejorar la experiencia del cliente, apunta. "Estoy ilusionado con la oportunidad de seguir aumentando nuestro impacto en los clientes y ayudar a acelerar el crecimiento en este nuevo rol", ha indicado.

Nick Studer y Martin South seguirán formando parte del comité ejecutivo y reportarán a Doyle, y ambos cambios en los cargos serán efectivos a partir del 1 de abril. Antes de esa fecha, el grupo prevé anunciar un nuevo CEO para Oliver Wyman y Marsh Management Consulting.