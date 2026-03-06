La CNMC investiga si varias aseguradoras concertaron indemnizaciones por siniestros y pagos a terceros

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) investiga "posibles prácticas anticompetitivas" en el mercado asegurador. En concreto, si algunas empresas concertaron indemnizaciones por siniestros y pagos a terceros, según ha informado este viernes.

El regulador detalla que "analiza la existencia de posibles acuerdos o prácticas concertadas entre empresas presentes en dichas actividades, relacionadas con las coberturas en solicitudes de indemnización por siniestros, intercambios de información sobre sus clientes y sobre los honorarios que abonan a los distintos profesionales y vetos a algunos de estos profesionales".

En caso de confirmarse, las prácticas podrían constituir una infracción de los artículos 1.1 de la Ley de Defensa de la Competencia (LDC) y 101 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE).

El regulador explica que "entre los días 24 y 26 de febrero de 2026, personal de la CNMC realizó inspecciones en las sedes de varias empresas del sector".

Así, dichas inspecciones "suponen un paso preliminar en el proceso de investigación de las supuestas conductas anticompetitivas y no prejuzgan el resultado de la investigación ni la culpabilidad de las empresas inspeccionadas", explica.

Estas prácticas podrían ser consideradas como una infracción muy grave de la ley de competencia, que puede conllevar multas de hasta el 10% del volumen de negocio total de las empresas infractoras en el ejercicio anterior al de imposición de la multa.