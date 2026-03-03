El conflicto en Irán fuerza a las aseguradoras a retirar coberturas de guerra y endurecer las pólizas marítimas

El conflicto en Irán ha llevado a varias aseguradoras internacionales a encarecer las pólizas de marítimo y transportes o, directamente, a cancelar la cobertura de riesgo de guerra para los buques que operan en la zona. Este movimiento que refleja la rapidez de la escalada regional.

En concreto, Gard, Skuld, NorthStandard, el London P&I Club y el American Club han anunciado que las cancelaciones entrarán en vigor a partir del 5 de marzo, según los avisos publicados el 1 de marzo en sus sitios web.

Según estos avisos, la cobertura de riesgos de guerra quedará excluida en aguas iraníes, así como en el Golfo y aguas adyacentes.

En este contexto, desde Marsh advierten de que "los eventos en el Medio Oriente están creando turbulencia e incertidumbre en la región y tienen un efecto global, con potenciales implicaciones específicas para la mayoría de los programas marítimos, incluyendo Casco y Maquinaria, P&I / RCs Marítimas y Mercancías", ha explicado Javier Casells, senior manager en el área de Marine & Energy en Marsh España.​

Casells ha recordado que, "generalmente, todas las pólizas marítimas cuentan con una cobertura de guerra para cualquier exposición aérea y marítima que, en todo caso, no es absoluta, ya que incluye un período de aviso de cancelación vigente cuando ocurre un acto de guerra u operación bélica".

"Este aviso permite a los aseguradores cancelar la cobertura de guerra en un territorio específico que se definirá en el aviso de cancelación de la aseguradora. Esperamos recibir avisos de cancelación por parte de la gran mayoría de los aseguradores en los próximos días", ha subrayado.

En relación con los riesgos de guerra asociados a las pólizas de marítimo y transportes en el sector asegurador, Nannette Wong, directora de Aviación, Transporte y Logística de Aon España, ha destacado que "las primas han aumentado de forma muy notable y las condiciones se han endurecido tanto en tasas como en estructura".

Subida de pólizas

Wong ha explicado que "una parte relevante del mercado de seguros de guerra ha dejado de ofrecer cobertura específica para el tránsito del Estrecho de Ormuz".

No obstante, "es posible seguir contratando cobertura para el Golfo de Omán y el Golfo Pérsico, pero en muchas colocaciones se incluye exclusión expresa del paso por el Estrecho", ha remarcado.

El bróker Aon también ha anticipado una fuerte subida de los seguros de marítimo y transporte en zonas de alto riesgo. En concreto, "las tasas de guerra han pasado de niveles en el entorno del 0,10%–0,25% a registrar picos de hasta el 1,3%", ha explicado Wong.

Por su parte, el coste del seguro para buques que atraviesan el Golfo Pérsico y el Estrecho de Ormuz, que hasta ahora rondaba el 0,25% del valor de reposición del barco, podría dispararse hasta un 50%, según el Financial Times.

Este encarecimiento afecta tanto a petroleros como a buques que recalan en puertos israelíes, y se suma al sobrecoste derivado de desvíos de rutas y tiempos de espera, lo que eleva aún más el precio del transporte marítimo y de las pólizas asociadas.

En cuanto al posible impacto en otros ramos, Wong ha destacado que "el efecto por ahora es principalmente de vigilancia reforzada, revisión de acumulaciones y control de zonas de conflicto, más que de un endurecimiento tarifario generalizado".