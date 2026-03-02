Las aseguradoras de navieras cancelan la cobertura de riesgo de guerra tras los ataques de EEUU e Israel a Irán
Gard, Skuld, NorthStandard, el London P&I Club y el American Club han anunciado que las cancelaciones entrarán en vigor a partir del 5 de marzo.
Más información: Repsol, Naturgy, aerolíneas y hoteleras, las empresas españolas más afectadas por la inestabilidad en el Golfo Pérsico
Varias aseguradoras navieras están cancelando la cobertura de riesgo de guerra para los buques debido al conflicto en Irán y el Golfo Pérsico.
En concreto, Gard, Skuld, NorthStandard, el London P&I Club y el American Club han anunciado que las cancelaciones entrarán en vigor a partir del 5 de marzo, según los avisos publicados el 1 de marzo en sus sitios web.
Según los avisos, la cobertura de riesgos de guerra quedará excluida en aguas iraníes, así como en el golfo y aguas adyacentes.
Skuld añadió en su aviso que estaba trabajando en una opción de recompra para restablecer la cobertura.
El grupo asegurador japonés MS&AD dijo a Reuters que había suspendido la suscripción de una serie de pólizas de seguro que cubrían los riesgos de guerra en las aguas alrededor de Irán e Israel y los países vecinos.
Cabe destacar que las tensiones en Oriente Próximo se han agravado considerablemente, después de que las fuerzas estadounidenses e israelíes lanzaran ataques contra Irán durante el fin de semana, lo que llevó a Teherán a decir que había cerrado la navegación por el estrecho de Ormuz, un punto clave para el flujo mundial de petróleo y gas.
Desde entonces, varios propietarios de petroleros, grandes petroleras y empresas comerciales han suspendido los envíos de crudo, combustible y gas natural licuado (GNL) a través de la estrecha vía marítima, y los datos satelitales han mostrado una acumulación de buques cerca de puertos clave de los Emiratos Árabes Unidos, como Fujairah.