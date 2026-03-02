Las aseguradoras de navieras cancelan la cobertura de riesgo de guerra tras los ataques de EEUU e Israel a Irán

Varias aseguradoras navieras están cancelando la cobertura de riesgo de guerra para los buques debido al conflicto en Irán y el Golfo Pérsico.

En concreto, Gard, Skuld, NorthStandard, el London P&I Club y el American Club han anunciado que las cancelaciones entrarán en vigor a partir del ​5 de marzo, según los avisos publicados el 1 de marzo en sus sitios web.

Según los avisos, la cobertura ​de riesgos de guerra quedará excluida en aguas ⁠iraníes, así como en el golfo y aguas adyacentes.

Skuld añadió en su aviso ‌que estaba trabajando en una opción de recompra para restablecer la cobertura.

El grupo asegurador japonés MS&AD dijo a Reuters que había suspendido la ​suscripción de una serie de ‌pólizas de seguro que cubrían los riesgos de guerra en las ⁠aguas alrededor de Irán e Israel y los países vecinos.

Cabe destacar que las tensiones en Oriente Próximo se han agravado considerablemente, después de que las fuerzas estadounidenses e israelíes lanzaran ataques contra ⁠Irán durante el fin ‌de semana, lo que llevó a Teherán a decir que había ⁠cerrado la navegación por el estrecho de Ormuz, un punto clave para el flujo ‌mundial de petróleo y gas.

Desde entonces, varios propietarios de petroleros, grandes petroleras ⁠y empresas comerciales han suspendido los envíos de crudo, combustible y ⁠gas natural licuado (GNL) a ‌través de la estrecha vía marítima, y los datos satelitales han mostrado una acumulación de ​buques cerca de puertos clave de los ‌Emiratos Árabes Unidos, como Fujairah.