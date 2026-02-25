Mutua Madrileña, líder en experiencia de cliente en seguros de autos según el índice Stiga 2025

Mutua Madrileña encabeza el ránking de experiencia de cliente en seguros de automóviles en España, según el Índice 2025 de Satisfacción del Sector Seguros elaborado por la consultora Stiga, que evalúa la satisfacción, la recomendación y la experiencia global de los asegurados.

La entidad obtiene la mayor puntuación del sector en la variable Net Promoter Score (NPS), con 39,4 puntos, frente a una media del ramo de autos de 23,5 puntos, de acuerdo con este estudio independiente.

La aseguradora ocupa las primeras posiciones en varios de los aspectos analizados, como la valoración de las pólizas, el nivel de recomendación y la confianza en la compañía.

Los clientes de Mutua Madrileña se declaran especialmente satisfechos con el coste de la prima, las coberturas y la relación calidad-precio, así como con las ventajas asociadas a ser asegurado, que incluyen servicios como la gestión de multas, el servicio de ITV, la asesoría jurídica o descuentos en numerosos establecimientos.

El informe sitúa además a Mutua en primer lugar del ránking de autos en atributos como "sólida y solvente" y "moderna e innovadora".

En el apartado de recomendación, la compañía se coloca como la aseguradora con mayor proporción de clientes promotores, es decir, aquellos que recomiendan activamente la marca.

El estudio de Stiga también reconoce el desempeño de Mutua Madrileña en el ramo de hogar, donde alcanza la segunda posición en experiencia de cliente (NPS), con 20,5 puntos, frente a una media del mercado de 9,9 puntos.

En este segmento, la compañía lidera variables como la satisfacción con el proceso de renovación de la póliza, valorado por su claridad, el grado de compromiso de sus clientes y diversos intangibles de marca, entre ellos la solvencia, la solidez, la modernidad, la innovación y el compromiso con la sociedad.

​