Patricia Ayuela (Línea Directa): "Las transacciones digitales superan por primera vez a las telefónicas"

Patricia Ayuela, consejera delegada de Línea Directa, ha destacado que "las transacciones digitales superan por primera vez a las telefónicas", marcando un punto de inflexión en la estrategia comercial de la aseguradora.

En la rueda de prensa para presentar los resultados, la directiva ha explicado que "la inteligencia artificial la estamos integrando en el núcleo de nuestras operaciones". De hecho, "el 9% de las ventas se realizó de forma completamente digital".

Ayuela ha indicado el papel central que tendrá la inteligencia artificial (IA) en el futuro de Línea Directa. "Queremos integrar la IA en todos los procesos de negocio y, para ello, estamos desarrollando modelos de IA en los principales procesos de la cadena de valor", ha explicado.

Y ha añadido que "un 64% de las consultas por chat han sido resueltas por IA".

Sobre el impacto futuro de esta tecnología, ha reconocido que "es muy temprano todavía para dar cifras". Eso sí, ha asegurado que "va a suponer una ayuda para nosotros porque la estamos integrando en nuestras operaciones".

En lo que respecta a los distintos ramos, Ayuela ha destacado el notable desarrollo del seguro de salud, que "está avanzando extraordinariamente y cuenta con un ratio combinado que sigue descendiendo".

Asimismo, ha explicado que "el margen asegurador se sitúa en 6 millones y confiamos en que siga mejorando".

Seguro 'antiokupación'

Sobre el seguro 'antiokupación', ha subrayado que "el 75% de los seguros de hogar se contratan con el seguro antiocupación. El seguro 'antiokupación' por sí solo lo estamos vendiendo a la gente que tiene el seguro de hogar vinculado a su hipoteca".

La consejera delegada ha subrayado además que Línea Directa sigue aplicando una "transición de precios muy quirúrgica", lo que ha permitido a la entidad mantener "un crecimiento de clientes muy palpable".

También ha abordado los efectos de la climatología en la siniestralidad y la capacidad de respuesta de la compañía: "Desde el punto de vista de previsión, tenemos nuestro programa de reaseguro y el Consorcio, con los que estamos haciendo frente a los siniestros que nuestros clientes sufren, porque esa es nuestra obligación".

Línea Directa cerró 2025 con un ejercicio récord en crecimiento y rentabilidad. Así lo ha afirmado su consejera delegada, quien ha destacado que los logros del grupo "son producto de la estrategia de 2023 que hemos seguido y fruto de esta estrategia se va viendo año tras año".

Según Ayuela, el beneficio obtenido en 2025 supera en un 33% al de 2024, impulsado por "el crecimiento histórico de clientes", que alcanza ya los 3,73 millones.

La ejecutiva ha apuntado que el programa de fidelización alcanza ya el millón de clientes adscritos, un indicador de la consolidación de la base de usuarios.

Además, el ratio combinado mejora en 2,1 puntos respecto a 2024, lo que refleja un avance significativo en eficiencia operativa.

"La mejora del ratio de gastos se explica porque hemos crecido mucho más en primas que en gastos. Esto se debe a la digitalización de la actividad, y casi el 92% de los clientes utiliza el canal digital como vía de interacción", ha precisado.

"Estos resultados son la base sólida sobre la que queremos seguir creciendo", ha finalizado.