DKV nombra a Ramón Pérez-Goicoechea como nuevo director de Colectivos y Alianzas

DKV ha anunciado la incorporación de Ramón Pérez-Goicoechea como nuevo director de Colectivos y Alianzas con el fin de "seguir fortaleciendo su estructura directiva para acelerar su plan estratégico de crecimiento", según ha informado este viernes.

La compañía ha detallado que esta área es una posición clave dentro de la Dirección General Comercial que reportará directamente a Luis Lens, subdirector general Comercial y director general de Seguros Generales de DKV.

En su nuevo cometido, Pérez-Goicoechea asumirá la responsabilidad de desarrollar acuerdos comerciales de gran calado, así como de la búsqueda activa de nuevas oportunidades de negocio y el relanzamiento del segmento de colectivos previsto para este 2026, con un foco especial en el crecimiento en pymes y empresas medianas.

Licenciado en Ciencias Empresariales y Executive MBA por IE Business School, Ramón Pérez-Goicoechea aportará a DKV una experiencia probada en el liderazgo de negocios B2B y el desarrollo de equipos de alto rendimiento.

En su etapa más reciente como Chief Commercial Officer en Aon Health Solutions, lideró la transformación comercial de varias oficinas, impulsando las cifras de nuevo negocio.

Previamente, ocupó puestos de máxima responsabilidad en AXA (donde fue Director Regional en el Golfo) y Cigna, donde como Head of Sales contribuyó significativamente al crecimiento de la compañía y lideró el lanzamiento del negocio en Portugal.

Luis Lens, subdirector general Comercial de DKV, ha explicado que "la incorporación de Ramón responde a nuestra firme apuesta por el talento especializado y el impulso del desarrollo de negocio. En un momento tan dinámico para DKV, marcado por la transformación, la ambición por el crecimiento rentable y la máxima exigencia competitiva, Ramón aporta un profundo conocimiento del sector asegurador".

Y ha añadido que "estamos convencidos de que su visión estratégica, su capacidad de gestión y su probada experiencia en la construcción de equipos comerciales de alto rendimiento serán fundamentales para fortalecer nuestras alianzas presentes y desarrollar futuros partnerships".